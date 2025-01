Pas op: in Utrecht geldt per 2025 een zero-emissiezone

Het nieuwe jaar is van start en dat betekent dat er in Utrecht officieel een zero-emissiezone is. In zo’n gebied mogen bestelbussen en vrachtauto’s op termijn alleen nog uitstootvrij rijden. Vanaf 2025 gelden de eerste regels, die uiteindelijk worden aangescherpt.

Dat de milieuzone van Utrecht voor bestelbussen en vrachtauto’s een zero-emissiezone zou worden, was al sinds januari van het vorige jaar bekend. De gemeente wil zorgen voor een betere luchtkwaliteit.

Bestel- en vrachtauto’s die vanaf 2025 gekocht worden, mogen de zone alleen in als ze geen schadelijke stoffen uitstoten. Voor bestel- en vrachtauto’s die eerder dan 2025 zijn gekocht, geldt een landelijke overgangsregeling.

Overgangsregeling

De overgangsregelingen lopen tussen 2027 en 2030 af. Vanaf 2028 moeten alle bestelauto’s in de zero-emissiezone uitstootvrij zijn en vanaf 2030 geldt dit ook voor vrachtauto’s.

Naast de overgangsregeling zijn ook nog ontheffingen mogelijk. Zo kan een particuliere bezitter van een vrachtwagen een ontheffing krijgen, ondernemers die een voertuig hebben waar geen emissieloos alternatief voor is en bezitters van een vrachtwagen die als kampeerwagen geregistreerd staat.

Overigens komen ondernemers er de eerste maanden nog vanaf met een waarschuwing. Pas na mei worden ondernemers die zich niet aan de zero-emissiezone houden, beboet.

Milieuzone en zero-emissiezone

In Utrecht geldt per 2025 zowel de nieuwe zero-emissiezone als de milieuzone die al langer bestond. Het gaat wel om dezelfde gebieden. In de zero-emissiezone mogen bestelbussen en vrachtauto’s op termijn alleen nog uitstootvrij rijden. In de milieuzone mochten personenauto’s op diesel met emissieklasse 4 nog rijden, maar dat is per 1 januari van dit jaar veranderd. Nu mogen alleen personenauto’s op diesel met emissieklasse 5 of hoger rijden. Deze regels gelden ook voor autobussen.