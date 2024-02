Per vandaag mogen boa’s in Utrecht keppeltjes en hoofddoeken dragen; ook groen licht vanuit juridisch perspectief

Wie over straat loopt, kan vanaf vandaag een boa met hoofddoek of keppeltje tegenkomen. Dat is het gevolg van een motie die door de gemeenteraad in Utrecht werd aangenomen. Het duurde ruim twee jaar, de gemeente wachtte ook nog op juridisch advies, maar vandaag gaan de nieuwe kledingvoorschriften in.



Het dragen van bijvoorbeeld een hoofddoek, keppeltje of tulband is niet toegestaan voor politieagenten, maar nu wel voor boa’s. Dat komt doordat de werkgever van de politie de rijksoverheid is, en van de boa’s zijn dat de gemeenten. Met die gedachte stemde Utrecht in 2021 in met een motie waarmee religieuze uitingen bij handhavers mogelijk zijn.

Maar voordat er uitvoering werd gegeven aan die motie, wilde de gemeente weten hoe juridisch waterdicht hun plan zou zijn. Op die manier wilde zij een mogelijk ingrijpen van hogerop vermijden.

Juridisch waterdicht

De gemeente schakelde een ‘gerenommeerd advocatenbureau’ in om een aantal juridische punten te beoordelen die ‘een mogelijk succesvolle implementatie (van de motie, red.) in de weg kunnen staan.’

Dat bureau laat nu in een rapport weten dat ze de juridische lijn van de gemeente ‘goed kunnen volgen’. Het advocatenbureau is het eens dat de werkgever -in dit geval de gemeente- kan bepalen over religieuze uitingen. Wél kan de toekomstige Minister van Justitie en Veiligheid door middel van een verdere uitwerking van de wet zorgen dat hij of zij meer te bepalen heeft over wat boa’s wel en niet mogen dragen.

In de praktijk zou zo’n uitwerking van de wet al tot stand kunnen komen in één tot drie maanden. Of dat ook gaat gebeuren, is niet zeker. Voor de gemeente is het op dit moment genoeg groen licht om de motie per vandaag ‘onverkort uit te voeren’.

Inclusiviteit

De gemeente schrijft verder: “Met het mogelijk maken van het dragen van religieuze en levensbeschouwelijke uitingen wordt aangesloten bij de bestaande praktijk met betrekking tot andere publieksfuncties.”

Ook motie-indiener Mahmut Sungur (DENK) is blij: “Ik ben ontzettend verheugd dat we als eerste G4 stad eindelijk zover zijn. Dit besluit is een erkenning van het belang van gelijkwaardigheid en de uitdrukking van persoonlijke identiteit.”

Utrecht treedt met de motie in de voetsporen van Arnhem en Tilburg, waar religieuze uitingen bij boa’s ook zijn toegestaan. In de praktijk lijkt het nu nog onwaarschijnlijk dat een boa met hoofddoek of keppeltje in de stad rondloopt. Op dit moment heeft nog geen van de medewerkers in Utrecht zich gemeld om gebruik te maken van de wet.