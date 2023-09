Pilot met opvang van dakloze arbeidsmigranten in de Bantamstraat in Utrecht

In de Bantamstraat in de Utrechtse buurt Lombok begint in oktober een proef waarbij dakloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa worden opgevangen in een woning van Bo-Ex. Tot in ieder geval april 2024 worden in het huis maximaal vijf arbeidsmigranten opgevangen.

De pilot wordt gedaan door stichting Barka. Dat is een organisatie die, met subsidie van de gemeente Utrecht, kwetsbare dakloze arbeidsmigranten in Utrecht helpt met het vinden van werk en een huis of met de terugkeer naar het land van herkomst.

De tijdelijke bewoners van het huis aan de Bantamstraat krijgen dan ook deze hulp. Barka wil ze in maximaal een half jaar begeleiden naar zelfstandig wonen of terugkeer naar het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen. “De ervaring leert dat mensen vanuit een stabiele woonsituatie beter en sneller herstellen dan wanneer zij op straat verblijven”, schrijft de gemeente in een brief naar omwonenden.

In de woning van Bo-Ex worden individuele personen ondergebracht. Het gaat vooral om mannen die dakloos geworden zijn, vaak omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt. Zij worden tijdens hun periode in de Bantamstraat begeleid door stichting Barka. De begeleiding woont bij de arbeidsmigranten in. Er is ook ambulente begeleiding.

Inloopbijeenkomst

De gemeente organiseert samen met stichting Barka een inloopbijeenkomst waar buurtbewoners terechtkunnen met vragen. Daar zijn woonbegeleiders van Barka en medewerkers van de gemeente en Bo-Ex aanwezig. Omdat de opvangplaats voor arbeidsmigranten naast de huidige opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen zit, zijn er ook mensen van de Tussenvoorziening aanwezig. De inloopbijeenkomst is op woensdag 27 september van 19.00 tot 20.30 uur op de Bantamstraat 9.