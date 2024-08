Plan Merwede in Utrecht aangepast na uitspraak Raad van State; woningbouw moet gaan beginnen

Het plan voor Merwede wordt gedeeltelijk aangepast. Dat heeft de Raad van State besloten nadat vier omwonenden naar de rechter waren gestapt. Het zou onduidelijk zijn geweest hoe hoog er precies op sommige stukken gebouwd mag worden. Ook netbeheerder Stedin stapte naar de rechter voor een aanpassing van het plan. Als dit allemaal gecorrigeerd is, kan er eindelijk gebouwd gaan worden aan de nieuwste woonwijk van Utrecht.

In de nieuwe woonwijk Merwede komen uiteindelijk zo’n 6000 woningen, waarvan er in de eerste fase 4.250 huizen gebouwd worden. Eigenlijk had de bouw al begin 2023 begonnen moeten zijn, maar onder meer gerechtelijke procedures zorgden voor de nodige vertraging.

De Raad van State heeft nu uitspraak gedaan. Zo stapten vier omwonenden naar de rechter omdat in het plan niet duidelijk zou zijn hoe hoog er precies op sommige stukken gebouwd mag worden. Enkele gebieden hadden zowel de aanduiding zone 2 als zone 3 gekregen, wat verschillende maximale bouwhoogtes met zich meebrengt. De rechter vindt ook dat dit onzorgvuldig is, en geeft de omwonenden daarom gelijk. Het gaat hier om een einduitspraak waardoor nu de aanduiding zone 3 gebruikt moet worden.

De Raad van State heeft ook een tussenuitspraak gedaan over het beroep van Stedin. De netbeheerder ziet graag dat het plan zo aangepast wordt dat het transformatorstation aan de Kanaalweg in de toekomst nog kan uitbreiden. De gemeente heeft al aangegeven dit te begrijpen en wil daarvoor het plan aanpassen. De rechter geeft de gemeente hiervoor twaalf weken de tijd waarna er een einduitspraak volgt.

Bouw nieuwe woonwijk

De gemeente laat weten blij te zijn dat er nu een einde lijkt te komen aan de gerechtelijke procedures. “De vraag naar woningen is in Utrecht namelijk erg groot. We zijn als gemeente dan ook blij dat er nu een (tussen)uitspraak van de Raad van State ligt. Hierdoor is Merwede weer een stuk dichterbij: Een nieuwe, groene buurt in het hart van Utrecht met ruimte voor 12.000 bewoners en tal van voorzieningen. Deze uitspraak geeft ons de mogelijkheid om een fout – die zich in het bestemmingsplan bevindt – te herstellen. Dit zullen we uiteraard doen, zodat we op een zo korte mogelijke termijn verder kunnen met onze plannen.”

Merwede is onderdeel van de grootschalige nieuwbouwlocatie Merwedekanaalzone. In Merwede komen huizen waar in de toekomst 12.000 mensen kunnen wonen. Het gaat om 1.800 sociale huurwoningen, 1.500 midden-huurwoningen en betaalbare koop en 2.700 vrije sectorhuur- en koopwoningen. De buurt wordt autovrij. Ook komen er scholen, sportlocaties, horeca en werkplekken.