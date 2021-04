Plannen voor Ledig Erf in Utrecht zijn rond; doorgaand autoverkeer moet plaatsmaken voor stadsplein

Het Utrechts college heeft de plannen voor het Ledig Erf bekendgemaakt. Het moet worden ingericht als plein voor voetgangers en fietsers en zo prettiger worden voor bewoners, bezoekers en passanten. De nieuwe inrichting van het gebied betekent ook dat op verschillende plekken geen doorgaand autoverkeer meer kan komen.

Omwonenden konden afgelopen tijd reageren op zes varianten voor de zogenoemde Zuidpoort, het gebied tussen Ledig Erf, Albatrosstraat, Vondellaan en Bleekstraat. De gemeente heeft die reacties meegenomen in het aangepaste plan dat er nu ligt.

Langs de singel via het Ledig Erf is in de plannen geen ruimte meer voor doorgaand autoverkeer en ook op de Vondellaan kan rechtdoor rijden niet meer ter hoogte van de Bleekstraat. Alle straten blijven wel bereikbaar voor auto’s en autoverkeer van en naar de Catharijnesingel rijdt straks via de Bleekstraat en de Vondellaan.

Het weren van doorgaand autoverkeer op het Ledig Erf en de Vondellaan gaat naar verwachting wel voor meer verkeer zorgen op zuidelijker gelegen wegen, zoals de Waalstraat en de Diamantweg.

Enquête

Omwonenden en andere betrokkenen konden afgelopen tijd hun mening geven over de plannen. Dat gebeurde met een online enquête, gesprekken met betrokkenen en een gesprek met een klankbordgroep. In totaal reageerden 3.000 mensen op de enquête, waarin zes varianten voor Zuidpoort aan bod kwamen.

Van die mensen koos 56 procent voor een variant waarbij het Ledig Erf autoluw wordt. Ook uitten omwonenden hun zorgen over het drukker worden van andere wegen en de gevolgen voor bestemmingsverkeer in de buurten rondom de Zuidpoort. Andere belangrijke aandachtspunten zijn volgens hen verblijfskwaliteit, groen, veiligheid en fietsen.

Gehoor geven

Het college zegt met het aangepaste plan gehoor te geven aan de reacties die de gemeente van omwonenden heeft binnengekregen. In de oorspronkelijke plannen hadden omwonenden rond het Ledig Erf met de auto ver om moeten rijden om bepaalde bestemmingen te kunnen bereiken.

Volgens het college is de extra reistijd door aanpassingen in het nieuwe plan beperkt. De gemeente zegt verder maatregelen te gaan nemen om drukte op andere wegen te beperken. De aangepaste plannen voor Zuidpoort worden binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming.