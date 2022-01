Plannen voor meer gezelligheid in kille straten tussen TivoliVredenburg en Hoog Catharijne

Het gebied rond muziekpaleis TivoliVredenburg is aan de beurt voor een grote facelift. De straten genaamd Vlaamse Toren en Hollandse Toren vormen nu nog een kille hoek in het Utrechtse stadscentrum, maar daar moet snel verandering in komen. Er ligt op dit moment een conceptplan klaar waar bewoners op kunnen reageren.



Klépierre, TivoliVredenburg en omwonenden gaan samen met de gemeente Utrecht werken aan een plan om van de Vlaamse en Hollandse toren een levendig stukje stad te maken. Dat doen ze naar aanleiding van een motie die de Utrechtse ChristenUnie, VVD en GroenLinks in juni 2021 indienden.

Al eerder werd bekend dat ‘FAME’ de veelbelovende naam is van de overkoepelende gebiedsaanpak; Food, Art, Music en Energy krijgen een centrale rol in de herinrichting. Ondertussen is er meer bekend geworden. Er ligt een conceptplan klaar voor de herinrichting van de openbare ruimte (pdf), waar iedereen op kan reageren. Naast de Vlaamse en Hollandse toren worden ook de Vredenburgkade en een gedeelte van het Vredenburg hierbij betrokken.

“De stenige straten met veelal dichte etalages worden ervaren als onsympathiek en onwaardig schakelpunt tussen het nieuwe stationsgebied en historische centrum”, aldus de gemeente Utrecht in het document dat nu ter inzage ligt.

Het gebied moet meer groen gaan krijgen, in beide torenstraten moeten plantvakken en klimgroen komen. In de Hollandse Toren is ook ruimte voor bomen. Tevens wil de gemeente het parkeren van fietsen in deze straten zoveel mogelijk ontmoedigen. Ook komt er een historisch fragment van kasteel Vredenburg in de publieke ruimte te staan en is er mogelijk ruimte voor een terras bij de nieuwe ingang van TivoliVredenburg.

Andere plannen

Naast het anders inrichten van de openbare ruimte werken de betrokkenen aan een betere invulling van de plinten die aan de straten liggen. Een van die projecten uit het plan is al zichtbaar: in de Hollandse Toren is in juli een door Hansje van Halem ontworpen muurschildering aangebracht door De Strakke Hand.

Ook moet er een nieuwe ingang van het muziekcomplex komen aan de kant van het Vredenburgplein. Samen met architect Herzberger is de gemeente bezig met het ontwerpen van deze nieuwe entree. Zelf gaat TivoliVredenburg ook aan de slag met het beter uitlichten van hun entrees. Daar moet duidelijker de naam op te lezen zijn. Ook moet de verlichting van de entrees aandacht krijgen.

Video-expo

De plinten en etalages tussen Hoog Catharijne en TivoliVredenburg krijgen een kunstzinnig of muzikaal tintje. In de Hollandse Toren neemt de gemeente het Centraal Museum in de arm voor het ontwikkelen van een wisselende video-expositie in het kader van ‘artstreet’.

TivoliVredenburg, Klépierre en The Sting gaan samen met de gemeente op zoek naar een invulling van het andere thema: ‘musicstreet’. Die moet in de Vlaamse Toren komen.

Hoe de deelprojecten er precies uit gaan zien en wanneer ze te bewonderen zijn, is nog niet bekend.

Reageren

Omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen nu reageren op de plannen voor het gebied. Het e-mailadres voor reacties is te vinden op de website van CU2030.