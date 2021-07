Nieuwe muurschildering is start van transformatie straten rond Vredenburg en Hoog Catharijne

Met het maken van een nieuwe muurschildering is het opknappen van twee straten bij TivoliVredenburg en Hoog Catharijne begonnen. Kunstenaarscollectief De Strakke Hand ronde dit weekend de muurschildering af, die een ontwerp is van Hansje van Halem.

De Hollandse- en Vlaamse Toren krijgen de komende jaren een opknapbeurt. Er wordt al jaren over gesproken maar nu is dus het eerste resultaat zichtbaar.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Op de gevel van TivoliVredenburg is een muurschildering aangebracht, ontworpen door grafisch vormgever Hansje van Halem. Zij is sinds 2017 hoofdontwerper van Lowlands en won in 2018 een Dutch Design Award. Van Halem liet zich inspireren door het diagonale lijnenspel en kleurenschema van de Grote Zaal van het muziekgebouw. Het kunstwerk laat mensen buiten als het ware door de muur naar binnen kijken.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De uitvoering van de muurschildering lag in handen van De Strakke Hand. In Utrecht onder meer bekend van de Muurformules en de oude meesters. “Dit werk is weer heel anders”, vertelt Michiel Meulemans.

Tekst gaat verder onder afbeelding

“De grootste uitdaging was het maken van de lange kleurverlopen, ook wel gradiënt genoemd. We hebben verschillende opties daarvoor getest en hebben uiteindelijk een speciale kwast ontwikkeld – waarbij er eigenlijk meerdere kwasten aan elkaar gemonteerd zijn – en waarbij we gebruikmaken van een brede plantenbak als verfbak. Verschillende mensen uit ons team hebben de benodigde kwaststreek eigen gemaakt”, aldus Meulemans.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Ook de afmeting van de gevel en de verschillende nisjes maakten de muurschildering een flinke klus. “Regelmatig maken we echt eigen ontwerpen, zoals bij de muurformules. Weer andere keren zijn we druk met een van onze specialisaties; het reproduceren van meesterwerken. En zoals nu hebben we gewerkt in opdracht van een ontwerpers. Het is allemaal mooi om te doen, het was ook een hele fijne samenwerking met Hansje van Halem.”