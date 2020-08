Politie arresteert 23 mensen na onrustige avond in Utrechtse wijk Overvecht

In de Utrechtse wijk Overvecht zijn zaterdagavond 23 mensen gearresteerd. Groepjes jongeren gingen de straat op om onrust te stoken en ze zochten daarbij de confrontatie met de politie.

Via sociale media zijn de afgelopen dagen oproepen gedaan om te komen rellen in Utrecht. Vrijdagavond werd het onrustig in Kanaleneiland en gisteren dus in Overvecht. De politie was zaterdagavond in groten getale aanwezig in de wijk.

Op een gegeven moment werden agenten bekogeld met onder andere vuurwerk en stenen. Volgens politiewoordvoerder Bernhard Jens was dat een van de aanleidingen voor de gemeente om een noodbevel af te kondigen voor de omgeving van de Wolgadreef. Met zo’n bevel krijgt de politie meer ruimte om mensen te arresteren. Rond 01.00 uur was het volgens Jens weer rustig in Overvecht.

Kleine groepjes

Hoeveel relschoppers er in Overvecht op de been waren is niet helemaal duidelijk. Jens zegt dat het om meerdere kleine groepjes ging. Dit is anders dan vrijdagavond in Kanaleneiland waar de jongeren vooral geconcentreerd waren in een grote groep.

Het is nu al twee avonden achter elkaar onrustig geweest in Utrecht. In totaal zijn 41 mensen aangehouden. De politie zegt de situatie de komende avonden te blijven monitoren. “We houden alles goed in de gaten. Als er aanleiding is om op te schalen doen we dat”, aldus Jens.