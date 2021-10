Politie heeft personen in beeld die mogelijk meer weten over de dood van Sjaak Gerwig

De politie heeft personen in beeld die mogelijk meer weten over de dood van de Utrechtse Sjaak Gerwig. Gerwig werd in het voorjaar van 1995 dood gevonden in water bij Laagraven. Hij bleek met geweld om het leven gebracht. De zaak werd nooit opgelost, maar de politie bracht de cold case de afgelopen maanden weer onder de aandacht.

De politie heropende de zaak rond de dood van Sjaak Gerwig, omdat er nieuwe informatie was binnengekomen. Onder meer in DUIC verscheen vervolgens een speciale opsporingsbijlage, waarmee de politie hoopte mensen te bereiken die mogelijk nieuwe informatie hadden over de zaak.

Dankzij de campagne kwamen ruim zestig tips binnen bij het onderzoeksteam. De politie laat nu weten dat het onderzoek zich richt op ‘enkele personen’ die vermoedelijk meer weten over de dood van Sjaak. Meer details over deze mensen kan de politie op dit moment niet geven.

Het onderzoeksteam is nog op zoek naar enkele toenmalige buurtgenoten van Sjaak. “We zijn er van overtuigd dat er onder de bewoners van destijds meer mensen zijn die weten wat er met Sjaak is gebeurd en die toch nog niet met ons hebben gesproken”, zegt onderzoekscoördinator Rob Boon. “We vragen hen dringend om contact om te nemen. Dat kan ook vertrouwelijk en afgeschermd via het Team Criminele Inlichtingen op nummer 088 – 661 77 34.”

Zaak Sjaak Gerwig

Sjaak Gerwig, ook wel bekend als Sjakie, raakte op 29 maart 1995 vermist. Hij vierde die avond thuis in Rivierenwijk de verjaardag van zijn zus en keek een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal. Er werd gespeeld tegen Malta en Oranje won de wedstrijd met 4-0. Gerwig ging na de wedstrijd lopend naar zijn vriendin in de Baarsstraat in Utrecht, maar kwam niet meer terug.

Een paar dagen later, op 2 april, werd het lichaam van Gerwig gevonden in het water langs de Laagravenseweg in Nieuwegein. Volgens de politie was Gerwig meerdere malen op het hoofd geslagen met een zwaar voorwerp. Hij overleed aan de klappen en werd in het water gegooid. Daar lag hij een paar dagen voordat hij gevonden werd. De zaak is tot op heden niet opgelost.

De politie doet onder meer uitgebreid onderzoek naar het scenario dat Sjaak een financieel conflict had met iemand in de wijk. Dit zou de aanleiding kunnen zijn geweest voor zijn dood.