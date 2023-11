Politie houdt verdachte aan voor dodelijke steekpartij in TivoliVredenburg in Utrecht; slachtoffer is 41-jarige schoonmaker

De politie heeft een verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is bij de dodelijke steekpartij zondagochtend in TivoliVredenburg in Utrecht. Het slachtoffer is een 41-jarige man die werkte voor het schoonmaakbedrijf dat TivoliVredenburg inhuurt.

Het steekincident was zondag rond 7.00 uur in TivoliVredenburg, toen er geen evenementen meer bezig waren. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. De politie verspreidde een signalement van de dader en heeft inmiddels een verdachte aan kunnen houden.

Directeur van TivoliVredenburg Jeroen Bartelse reageert aangeslagen op het incident. “Het is vreselijk wat er is gebeurd, we zijn heel erg aangedaan. Verschillende medewerkers van TivoliVredenburg hebben geprobeerd om het slachtoffer te helpen”, legt Bartelse uit. “We zijn met een groot team bij elkaar om elkaar te steunen.”

Afgelast

Bartelse heeft besloten om de negen concerten die zondag op de planning stonden af te gelasten. “Alles wordt relatief. Het is niet gepast om op zo’n dag concerten door te laten gaan”, zegt Bartelse.

Veel van de evenementen waren uitverkocht, dus medewerkers van TivoliVredenburg proberen nu om zoveel mogelijk bezoekers op de hoogte te brengen. “Mensen die het niet op tijd horen, worden opgevangen in het Gegeven Paard.” De conferentie die voor maandag op de planning staat gaat vooralsnog wel door.