Politie Utrecht doet nieuwe oproep: wie stak de Porsche van voetballer Ihattaren in brand?

De politie doet nogmaals een oproep aan getuigen om naar voren te komen met informatie over de personen die de Porsche van voetballer Mohamed Ihattaren in brand staken. Ook is er volgens de politie ‘zeer interessante informatie’ binnengekomen over de brand.

De Porsche Panamera van Ihattaren werd in de nacht van 25 op 26 september in brand gestoken. De auto stond toen aan de Bernadottelaan in Kanaleneiland. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto raakte wel flink beschadigd.

Op beelden van cameratoezicht was te zien hoe de auto rond drie uur ’s nachts in brand vloog. Wie de auto in brand stak, was niet op de beelden te zien. De politie laat nu weten ‘zeer interessante informatie’ te hebben binnengekregen over de brand, maar wat voor informatie dat is wil ze nog niet kwijt.

Het onderzoek is nog in volle gang en de politie doet nu een nieuwe oproep aan getuigen die iets weten over de brandstichters of hun motief. Mensen die iets hebben gezien, kunnen (anoniem) contact opnemen met de politie.

