Politie Utrecht stuurt sms naar honderden klanten van opgepakte drugsdealers

De politie Utrecht heeft vrijdag een sms-bom gestuurd naar honderden klanten van de twaalf drugsdealers die afgelopen week werden opgepakt. Het is de eerste keer dat op deze manier niet alleen de dealers zelf, maar ook mogelijke gebruikers worden aangesproken.

De politie nam de telefoons van de dealers in beslag tijdens hun aanhouding en een sms gestuurd naar honderden contacten in die telefoons die waarschijnlijk klant zijn. De sms verwijst naar informatie over de donkere kant van de drugswereld en naar informatie over hulp bij drugsverslaving, schuldhulpverlening of hulp om een uitweg te vinden uit de drugswereld.

De politie deed de actie in samenwerking met de gemeente en het OM. De instanties hopen drugsgebruikers met het bericht bewust te maken van de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit die gebruikers mede in stand houden. De telefoonnummers worden niet met anderen gedeeld of geregistreerd in het politiesysteem, aldus de gemeente.

Geen uitweg

Liesbeth Maas is politiechef Utrecht stad. Zij zegt in haar werkgebied dagelijks de uitwassen te zien van drugshandel en –gebruik. “We zien jongeren die in de drugshandel worden gelokt en geen uitweg meer zien, we zien criminelen misbruik maken van kwetsbare mensen, die door gebruik van verdovende middelen afhankelijk zijn van hun dealer en daarom soms hun huis ter beschikking stellen als opslagplek voor voorraad of hun bankrekening laten misbruiken voor financiële drugstransacties”, zegt Maas.

“We zien witwaspraktijken, criminele dienstverlening, het gewelddadig uitvechten van onderlinge geschillen in onze wijken en intimidatie. Met deze actie willen we gebruikers met de neus op deze feiten drukken. Drugsgebruik is onlosmakelijk met die kant van dezelfde medaille verbonden. Wij willen laten weten dat er wel degelijk een uitweg is. Je kunt, al dan niet met hulp, áltijd stoppen met gebruiken en je leven weer op orde krijgen.”