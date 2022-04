Politie Utrecht vindt overleden man in woning Lunetten; recherche onderzoekt doodsoorzaak

De politie Utrecht heeft woensdag rond 22.30 uur een overleden man aangetroffen in een woning aan de Karpaten in Lunetten. Volgens de politie is nog niet duidelijk waaraan hij is overleden. “Er worden verschillende scenario’s bekeken.”

De politie kreeg via 112 een melding dat er een overleden persoon in de woning lag. Agenten zijn vervolgens naar het huis gegaan en zijn begonnen met een onderzoek. De omgeving is afgezet en er is buurtonderzoek gedaan.

De recherche onderzoekt nog waaraan het slachtoffer is overleden en bekijkt daarbij verschillende scenario’s. De politie komt graag in contact met getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Ook mensen die camerabeelden hebben kunnen zich melden.

