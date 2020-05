Politie zoekt (dashcam)beelden van Skoda die betrokken was bij dodelijk ongeval Spinozaweg

Het onderzoek naar het dodelijke ongeval op de Spinozaweg in Utrecht is in volle gang. De politie zegt met name op zoek te zijn naar beelden van de Skoda die betrokken was bij het ongeluk.

Een 30-jarige voetganger uit Utrecht overleed zondagavond 26 april nadat hij rond 20.00 uur bij de kruising de weg overstak en werd aangereden. De automobilist ging er na het ongeluk vandoor.

Getuigen vertelden de politie dat een zwarte Skoda Fabia betrokken was bij het ongeval. Na een korte zoekactie werd de auto met een barst in de vooruit gevonden op de Johan Wagenaarkade in Oog in Al.

De twee inzittenden waren er toen al te voet vandoor gegaan. Later is een man aangehouden die betrokken was bij het ongeluk. Hij meldde zichzelf op het politiebureau.

Beelden

De politie zegt nu met name op zoek te zijn naar dashcambeelden of ander beeldmateriaal. “Bijvoorbeeld van de zwarte Skoda Fabia die opvallend rijgedrag vertoont op de avond van 26 april in de wijken Overvecht en Ondiep. Ook stadsbussen en vrachtwagens kunnen beschikken over beelden die bijdragen aan het onderzoek”, schrijft de politie.

Daarnaast worden getuigen die tussen 19.30 uur en 20.30 uur de twee mannen in de omgeving van de Spinozaweg of de Johan Wagenaarkade hebben zien rijden opgeroepen zich te melden.