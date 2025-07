Politiebureau Paardenveld in Utrecht voor lange periode beperkt toegankelijk; aangifte op bureau niet mogelijk

Het politiebureau aan de Kroonstaat in Utrecht, beter bekend als bureau Paardenveld, is tot eind oktober beperkt toegankelijk vanwege een grote verbouwing. Hierdoor gelden aangepaste openingstijden, en is het tijdelijk niet mogelijk om aangifte te doen bij dit politiebureau.

De verbouwing vindt plaats van zaterdag 12 juli tot eind oktober dit jaar. Waar het bureau normaal gesproken 24 uur per dag geopend is, is het bureau tijdens de verbouwing alleen geopend op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur.

Modernisering van het bureau

Volgens de architecten wordt het traditionele cellenkantoor geheel ontmanteld. Daarnaast wordt ook de publiekshal vernieuwd, wat de service bij de balie ten goede moet komen. De vernieuwing zorgt bovendien voor een betere scheiding tussen bezoekers en personeel, waardoor de veiligheid van de werknemers beter gewaarborgd kan worden.

Wat kan nog wel tijdens de verbouwing?

Bezoekers kunnen tijdens de aangepaste openingstijden nog steeds langskomen voor het doen van een melding, het verkrijgen van informatie of advies, of om een afspraak te maken voor een aangifte bij een ander politiebureau. Voor het doen van een aangifte verwijst de politie eerst naar haar website, waar kan worden gecontroleerd of de aangifte ook digitaal gedaan kan worden.