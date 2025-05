Politievakbond woedend: ‘De Utrechtse burgemeester heeft ons voor de bus gegooid’

De uitspraak van burgemeester Sharon Dijksma over het gebruikte politiegeweld tijdens de demonstratie aan de Drift schopt volgens de politievakbond ACP tegen het zere been van de politiemensen. Ze voelen zich in de steek gelaten. Dijksma stuurde dinsdag een brief naar de raad waarin ze het kortstondige politiegeweld bij het beëindigen van de pro-Palestijnse demonstratie veroordeelt. De burgemeester schrijft dat het politiegeweld niet was toegestaan.

Bij het beëindigen van de bezetting van het universiteitsgebouw aan de Drift 13 is maandagavond de politie ter plaatse gekomen om de demonstranten uit het gebouw te halen. Nadat de demonstranten meermaals waren gevorderd om te vertrekken, zou de politie ‘kortstondig politiegeweld’ hebben gebruikt om een groep van zo’n twintig demonstranten te verplaatsen die de ingang blokkeerden.

Het gebruik van politiegeweld was volgens Dijksma geen meegegeven instructie, wat voor haar aanleiding is om dit politiegeweld te onderzoeken.

‘Al veroordeeld voor het onderzoek’

Patrick Fluyt, woordvoerder van politievakbond ACP, is niet te spreken over het handelen van burgemeester Dijksma. “Het feit dat er onderzoek gedaan wordt naar het politiegeweld lijkt me niet meer dan logisch; dat hoort bij dergelijke situaties en zorgt voor transparantie over het politiegeweld”, zegt hij. “Wat bij ons wringt, is dat de burgemeester voordat het onderzoek heeft plaatsgevonden het politiegeweld al heeft veroordeeld.”

Dijksma schrijft in haar brief onder andere dat de politie ‘gefaseerd, de-escalerend, en zo geweldloos als mogelijk’ zou moeten optreden bij de beëindiging. Fluyt haakt in op dat laatste: “Zo geweldloos als mogelijk betekent dat de aanwezige politie het gebruiken van geweld zo lang mogelijk uitstelt, maar dat zij het kunnen gebruiken als dat volgens hen – als professionele vakmensen zijnde – nodig blijkt. Bovendien heeft de politie, volgens artikel 7 van de politiewet, het recht om geweld in te zetten als dit nodig is.”

Op korte termijn om de tafel

Fluyt vertelt dat zijn collega’s vinden dat ze door de burgemeester voor de bus zijn gegooid. “Ze voelen zich in de steek gelaten”, zegt hij.

Gezien de commotie die de uitspraken van Dijksma binnen het politiekorps en de media losmaken, verwacht Fluyt dat de politiechef en de Utrechtse burgemeester op korte termijn met elkaar om de tafel zullen gaan.