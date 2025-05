Utrechtse burgemeester laat politiegeweld bij pro-Palestijnse bezetting onderzoeken

De burgemeester van Utrecht gaat het politiegeweld dat is ingezet bij de pro-Palestijnse bezetting aan de Drift op maandagavond laten onderzoeken. Volgens burgemeester Sharon Dijksma waren er geen instructies gegeven om politiegeweld te gebruiken bij het verwijderen van demonstranten bij het universiteitsgebouw, terwijl dit wel is gebeurd. Ook de bezetting van het binnenplein van de universiteitsbibliotheek is inmiddels ten einde.

Op maandagmiddag zijn – omstreeks 13.15 uur – tientallen pro-Palestijnse demonstranten het universiteitsgebouw aan de Drift 13 zonder toestemming binnengetreden, waardoor er volgens de burgemeester geen sprake meer was van een ‘te beschermen en faciliteren demonstratie’, maar van lokaalvredebreuk. Hierbij waren onder andere demonstranten betrokken die op het terrein van de universiteitsbibliotheek overnachtten in tenten.

Bezetting Drift 13

Medewerkers van de universiteit zouden de demonstranten de toegang hebben ontzegd, maar doordat de demonstranten hier geen gehoor aan gaven, kwam het onderwijs op deze locatie van de Faculteit Geesteswetenschappen stil te liggen.

De politie is later op de middag ter plaatse gekomen om de bezetting te beëindigen. Op verzoek van de driehoek zou de politie hierbij ‘gefaseerd, de-escalerend, en zo geweldloos als mogelijk’ optreden. Demonstranten zouden daarom minimaal drie keer in zowel het Nederlands als het Engels gevorderd zijn om het pand te verlaten, zodat er genoeg tijd was voor de demonstranten om te vertrekken.

Kortstondig politiegeweld

Toen de politie om 18.50 uur het pand wilde ontruimen na de derde vordering, blokkeerden ongeveer twintig demonstranten de ingang van het pand. Nadat de politie deze groep verzocht te vertrekken, zou de politie ‘kortstondig geweld’ hebben gebruikt. Het gebruik van geweld was volgens de brief van de burgermoeder geen meegegeven instructie. Ze stelt daarom een onderzoek in.

“Er wordt onderzocht wat er zich precies heeft afgespeeld en welke afwegingen hierbij zijn gemaakt. Daarnaast wordt het politieoptreden getoetst aan het wettelijk kader en de uitgangspunten van professioneel vakmanschap”, schrijft Dijksma.

De politie wist rond 20.15 uur de demonstranten die zich nog in het pand bevonden te bereiken, nadat zij zich een weg hadden weten te banen door de door de demonstranten opgeworpen barricades. De 49 demonstranten die weigerden te vertrekken, zijn om 21.30 uur met een bus afgevoerd. Volgens de burgemeester worden zij niet meer vervolgd.

Binnenplein universiteitsbibliotheek

Vanaf woensdag 7 mei verbleven tientallen tot ruim honderd demonstranten op het binnenplein van de universiteitsbibliotheek. Nadat de actievoerders die zich afgelopen maandag op het terrein bevonden onderdeel werden van de demonstratie aan de Drift, besloot de Universiteit Utrecht het hek van het binnenplein te sluiten toen daar niemand meer aanwezig was.

Tekst loopt door onder afbeelding

Er vinden momenteel herstel-, opruim- en schoonmaakwerkzaamheden plaats op het binnenplein. Het plein blijft de rest van de week gesloten – actievoerders kunnen nog wel één voor één hun spullen ophalen.

Aangifte en onderzoek

De Universiteit Utrecht laat weten aangifte te doen van huisvredebreuk tegen de demonstranten die het pand aan de Drift hebben bezet. De uitkomst van het onderzoek naar het politiegeweld wordt op een later moment gedeeld met de gemeenteraad.