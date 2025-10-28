Prem Bansie (76) van het Utrechtse Tropisch Huis Prem overleden

Prem Bansie, de oprichter van Tropisch Huis Prem aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht, is overleden. Dat laat zijn familie weten via sociale media. Prem was jarenlang nagenoeg dagelijks in de Surinaamse broodjeszaak te vinden.

“Tot aan zijn 76ste levensjaar stond hij met passie en toewijding in zijn zaak, waar hij met zijn unieke gerechten en warme persoonlijkheid een begrip werd in Utrecht. Zijn levenswerk heeft niet alleen onze familie, maar ook de stad Utrecht en al zijn vrienden en klanten diep geraakt”, is te lezen in het bericht.

“Prem was meer dan een ondernemer; hij was een man met een groot hart, die met zijn zaak een stukje tropische warmte naar Utrecht bracht. Altijd met een glimlach en een grap stond hij klaar voor zijn familie, vrienden en klanten. Zijn nalatenschap leeft voort in de herinneringen van iedereen die zijn eten heeft geproefd en zijn glimlach heeft gezien. We zijn dankbaar voor de liefde en steun die jullie jarenlang aan Tropisch Huis Prem hebben gegeven en zullen zijn werk met trots voortzetten.”

Afgelopen zondag was een moment waarop mensen afscheid konden nemen en dinsdagavond is er weer zo’n gelegenheid. Prem wordt donderdag in besloten kring gecremeerd.