Pro-Palestinademonstranten bezetten pand van Universiteit Utrecht

Pro-Palestinademonstranten hebben een pand van de Universiteit Utrecht (UU) bezet. Het gaat om het gebouw aan de Drift 25, dat in het verleden vaker is bezet door activisten. Een woordvoerder van de groep zegt dat zij pas vertrekken zodra hun eisen zijn ingewilligd.

Het gaat om dezelfde eisen als de vorige keren; ‘zo moet de UU alle banden verbreken met Israëlische universiteiten en instituties, moet de UU de genocide op de Palestijnen veroordelen, moet de universiteit de Palestijnen die zich verzetten tegen de bezetting van Israël erkennen en steunen, en moet de UU andere Nederlandse universiteiten aansporen hetzelfde te doen’.

In de zomer van dit jaar heeft de Universiteit Utrecht aangegeven de regels voor demonstraties in de gebouwen van de onderwijsinstellingen te versoepelen. Zo waren bezettingen eerst altijd verboden, maar is dat nu niet meer het geval. Het is nog niet bekend welke gevolgen dat voor deze bezetting heeft. De politie is aanwezig op de Drift en in gesprek met de activisten, en de sfeer is gemoedelijk.

Hoeveel mensen binnen zitten is niet bekend. Aan de gevel van het gebouw wapperen Palestijnse vlaggen, en er hangen spandoeken. De woordvoerder vertelde tot slot dat er in het pand workshops worden gegeven en onderwijs over onder meer de geschiedenis van het Israëlisch-Palestijns conflict.