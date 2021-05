Proef in Utrecht tegen laadpaalklevers; extra kosten voor langparkeerders

In de Utrechtse buurt Veemarkt is de gemeente begonnen met een proef tegen laadpaalkleven. Hierbij betalen automobilisten extra geld als hun elektrische auto te lang aan de laadpaal staat. Als de proef succesvol is volgen er mogelijk meerdere buurten.

De groei van elektrische auto’s zorgt ervoor dat ook steeds meer mensen een laadpaal nodig hebben. In Utrecht zijn er vorig jaar dan ook ruim 300 laadpalen bijgekomen en staat het totaal nu op 851 publieke laadpalen. Er ligt een plan klaar om dit tot 2025 uit te breiden naar 2600 stuks.

Het aantal elektrische auto’s neemt ook toe. Meest recente cijfers uit 2020 laten zien dat er 7.943 elektrische personenauto’s zijn in Utrecht, waarvan 3.275 plug-in-hybrides en 4.668 volledig elektrisch. In 2019 waren dat er nog 5.500 in totaal.

Laadpaalklevers

In de wereld van elektrische auto’s bestaat er zo iets als laadpaalklevers. Dit zijn automobilisten die hun wagen aan de laadpaal laten staan terwijl de accu al vol zit. Daarmee houden ze een laadpaal bezet zonder de paal daadwerkelijk te gebruiken.

Dit leverde, voordat het parkeertarief voor deze plekken ging gelden, een economisch voordeel op. Tegenwoordig is het puur gemakzucht waardoor automobilisten de auto niet weghalen nadat deze vol is.

Laadpaalkleven kan voor overlast zorgen. DUIC vroeg de gemeente in februari 2020 al eens naar het verschijnsel. Toen legde een woordvoerder uit dat er niet wordt opgetreden tegen laadpaalklevers. De gemeente stimuleert graag elektrisch vervoer en zet liever in op het uitbreiden van het aantal laadpalen op plekken waar dat nodig is, in plaats van op te treden tegen laadpaalklevers. De gemeente liet ook weten niet veel klachten hierover te ontvangen.

Veemarkt proef

Maar nu loopt er toch een proef. In de Utrechtse buurt Veemarkt is begonnen met een actie tegen laadpaalklevers. “Dit is nodig omdat de bezetting van de laadpalen in deze buurt erg hoog is, en er niet veel ruimte is voor nieuwe laadpalen”, aldus de gemeente. Auto’s die langer dan 24 uur aan een paal staan gaan 25 eurocent per uur betalen.

De proef loopt nog tot eind juni en heeft als doel om te kijken of auto’s minder lang aan de laadpaal staan, en zodoende meer laadsessies voor verschillende automobilisten mogelijk zijn. Als de proef genoeg oplevert, blijft het tarief bestaan en wordt het mogelijk ook ingevoerd in andere buurten.