Project herstel Utrechtse werven loopt volgens planning, maar gaat nog jaren duren

De drie projecten voor herstel van de wal- en kluismuren aan de Oudegracht – degene die in mei 2019 niet zijn stilgelegd – zijn binnen de afgesproken tijd en het afgesproken budget uitgevoerd. Maar het volledige werk gaat nog jaren duren, laat de gemeente voorzichtig weten.

De Utrechtse werven zijn uniek. Nergens in de wereld zijn de grachten zo opgebouwd als in onze stad. Alleen zijn de werven en de kelders niet altijd in goede staat. Daarom loopt er onder meer een jarenlang project om de wal- en kluismuren op te knappen.

Dat gaat echter niet soepel, er is al veel te veel geld uitgegeven en het project werd flink onderschat. Volgens de gemeente liggen de werkzaamheden momenteel op koers, om in april 2021 een programmaplan voor het wervengebied te delen. Daarin komt de samenhangende aanpak van het herstel en behoud van het wervengebied te staan.

Beter beeld

Eén van de aandachtspunten in het project was het betrekken van keldereigenaren bij de aanpak. De gemeente heeft werkgroepen met hen gevormd. Toch wil de gemeente ervaringen en advies van meer inwoners horen, wie het herstel van de werven direct aangaat.

Ook zou de gemeente na verschillende onderzoeken een beter beeld hebben van het wervengebied. Er is daarvoor gekeken naar de samenhang van wal- en kluismuren, en straat- en werfkelders. Daarnaast is de invloed van zwaar verkeer in het gebied onderzocht.

Walmuren

Naar aanleiding van de onderzoeken heeft de gemeente besloten om verder te gaan met het herstel van walmuren langs de Oudegracht tussen de Maartensbrug en de Gaardbrug. Dat geldt ook voor het stuk tussen de Hamburgerbrug en Weesbrug.

De reden is het voorkomen dat de walmuren nog slechter worden en dat de kosten nog verder oplopen. Daarbij hoopt de gemeente ‘al doende te leren’ voor de komende herziening van de aanpak.

Kelders

Een ander onderzoek loopt nog, naar de aanwezigheid en fysieke staat van straat- en wegkelders. Dat gebeurt met een grondradar, inspecties en archiefonderzoek. Zo zijn er een stuk of duizend straat-, brug- en werfkelders in de binnenstad gevonden.

Omdat hier mogelijk lange tijd niemand is geweest, kunnen de kelders in slechte staat verkeren. De gemeente probeert momenteel van al deze kelders het bestaan en de exacte locaties in beeld te krijgen. Ook wordt er gezocht naar manieren om toegang tot deze kelders te krijgen.

Zwaar verkeer

Op korte termijn verwacht de gemeente verboden in te voeren tegen te zwaar verkeer over de Utrechtse werven. Mogelijk gebeurt dat al in februari 2021. De belangrijkste voor- en nadelen zijn in beeld, zegt de gemeente. Er wordt nu verder gekeken naar het toepassen van maatregelen tegen te zwaar verkeer in de praktijk.

Kosten

Wat betreft de kosten van het volledige project zijn er volgens de gemeente nog veel onzekerheden. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van het uiteindelijke project, de uitkomst van de onderzoeken en het advies van de commissie van wijzen.

Het kan leiden tot een ‘langjarige aanpak met een grote financiële impact’, laat de gemeente weten. Een voorlopige raming van de kosten wordt betrokken bij de integrale afweging in de Voorjaarsnota 2022.