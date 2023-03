Projecten rond Douwe Egbertsfabriek lopen vertraging op omdat extra onderzoek nodig is naar geuruitstoot

Omdat de schoorsteen van de Douwe Egbertsfabriek in Utrecht minder geur uitstoot dan verwacht en de zogenoemde ‘lage bronnen’ tegen alle verwachtingen in meer geur uitstoten, moet er opnieuw onderzoek worden gedaan. Dit terwijl de totale geuruitstoot van de fabriek hetzelfde is gebleven. Dit betekent ook dat de ontwikkeling van het Thomas à Kempisplantsoen vertraging oploopt en daardoor ook de werkzaamheden aan de Westelijke Stadsboulevard.

Er wordt al jaren gesproken over woningbouw in de buurt van de Douwe Egbertsfabriek aan het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. De gemeente doet op dit moment samen met de koffieproducenten onderzoek naar onder meer de uitstoot van geur. Hierdoor kan worden vastgesteld tot waar de huizen gebouwd kunnen worden.

Uit dat onderzoek is gebleken dat de 60 meter hoge schoorsteen minder geur uitstoot dan verwacht, maar dat de lage bronnen, zoals bijvoorbeeld de luchtafvoeren, tegen de verwachtingen in meer geur uitstoten. De totale geuruitstoot is volgens de gemeente niet hoger geworden.

De uitkomst betekent echter wel dat er extra onderzoek moet worden gedaan om, zoals de gemeente schrijft, ‘te zorgen dat de maatwerkvoorschriften en de praktijksituatie weer op elkaar aansluiten’. Op basis van het onderzoek kunnen de milieuafspraken met Douwe Egberts straks aan de huidige situatie worden aangepast. De gemeente verwacht het dit najaar af te ronden.

Thomas à Kempisplantsoen

Direct naast de fabriek ligt het Thomas à Kempisplantsoen. Woonin en Portaal willen hier 178 sociale huurwoningen slopen en zo’n 350 sociale en middenhuurwoningen terugbouwen. Het conceptbestemmingsplan hiervan is echter nog gebaseerd op de huidige milieuafspraken met Douwe Egberts en ook dit moet dus aangepast worden. “Wij houden samen met Jacobs Douwe Egberts tempo op het proces om te komen tot nieuwe afspraken, zodat de herontwikkeling Thomas à Kempisplantsoen zo snel als mogelijk verder kan”, is te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

Westelijke Stadsboulevard

De herinrichting van het Thomas à Kempisplantsoen is verbonden aan de aanleg van de Majellaknoop, onderdeel van de Westelijke Stadsboulevard. Zodra de nieuwe huizen er staan hoeven er namelijk geen geluidsmaatregelen genomen te worden.

“We vinden het belangrijk voortgang te houden op de herontwikkeling Thomas à Kempisplantsoen. Dat geldt ook voor de aanleg van de Majellaknoop van de Westelijke Stadsboulevard. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om de vertraging tot een minimum te beperken.”