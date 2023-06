Protestantse Theologische Universiteit verhuist naar Janskerkhof in Utrecht

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) gaat volgend jaar september verhuizen naar Janskerkhof in Utrecht. De universiteit is nu nog gevestigd in Amsterdam en Groningen. Daarnaast werkt de PThU aan samenwerkingen met de Protestantse Gemeente Utrecht en de Oecumenische Janskerkgemeente om gebruik te maken van de Janskerk.

De universiteit voor theologie heeft het pand Janskerkhof 12/Jansdam 14 aangekocht. Kees Boele, bestuursvoorzitter van de PThU is blij met de nieuwe locatie: “Op het Janskerkhof hebben we panden gevonden die perfect aansluiten bij de missie en visie van de PThU zoals verwoord in het instellingsplan: kerk, academie en samenleving inspireren en vernieuwen.”

Er wegen verschillende aspecten mee in de verhuizing van de PThU: de ligging in de binnenstad, goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, academische uitstraling van het pand aan het Janskerkhof in combinatie met de Janskerk, nabijheid van academische partnerinstellingen en kansen voor gemeenschapsvorming en vieringen.

Om het pand aan het Janskerkhof geschikt te maken voor de PThU zal er komende periode een verbouwing plaatsvinden. Per september 2024 zullen de premaster en master Theologie (Gemeentepredikant) en eenjarige master Theologie in Utrecht van start gaan.