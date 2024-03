‘Rabbijn geslagen in winkelcentrum Overvecht in Utrecht’; politie onderzoekt incident

De Utrechtse rabbijn Heintz zou vrijdagmiddag geslagen zijn in winkelcentrum Overvecht. Zijn echtgenote Bracha Heintz spreekt van een antisemitische daad. De politie laat weten dat er een incident heeft plaatsgevonden, maar kan nog niet bevestigen wat er precies is gebeurd.

Rabbijn Heintz was vrijdagmiddag in het winkelcentrum in Overvecht. Zijn vrouw legt uit: “Opeens kwam er een man naar hem toe en die vroeg wat hij daar kwam doen.” Daarbij zou er nadruk zijn gelegd op het gegeven dat de rabbijn Joods is. “Vervolgens kreeg hij een klap op het hoofd.”

Bracha Heintz zegt niet verrast te zijn. Het klimaat in Nederland verslechtert volgens haar: “Het begint met woorden, en het eindigt in daden. Mijn man is niet erg gewond, dus het had veel erger kunnen aflopen. Maar moeten we dan wachten tot er iemand doodgaat voordat er opgetreden wordt?”

‘Druk aan het uitzoeken’

De politie erkent dat er een incident heeft plaatsgevonden, maar kan nog niks bevestigen. “We zijn het nu druk aan het uitzoeken. Het lijkt erop dat er een woordenwisseling heeft plaatsgevonden buiten het winkelcentrum. Dat is vervolgens verplaatst naar een winkel. Daar zijn de emoties hoger opgelopen. De rabbijn geeft aan dat hij toen klappen heeft gehad. Wij moeten uiteraard nu onderzoeken wat er precies gebeurd is.”