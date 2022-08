Rechtbank Utrecht verbiedt Mout Bierfestival in Wilhelminapark; gemeente op de vingers getikt

Het Mout Bierfestival dat van 9 tot en met 11 september in het Wilhelminapark in Utrecht gepland stond, mag niet doorgaan van de rechter. De rechtbank heeft de door de gemeente verleende vergunning geschorst na bezwaar van de stichting Wilhelminapark en een omwonende.

Het Mout Bierfestival vindt in verschillende steden plaats en stond van 9 tot en met 11 september in Utrecht gepland. In het Wilhelminapark zou de grote weide ingericht worden met tafels, banken en stoelen en er zouden foodtrucks en tapbuffetten geplaatst worden. Per dag zouden zo’n 1.800 bezoekers komen.

De stichting Wilhelminapark en een omwonende waren niet blij met de komst van het evenement naar het park en maakten bezwaar bij de gemeente Utrecht. Ze vinden dat het Wilhelminapark geen geschikte locatie is voor grote evenementen, omdat ze bang zijn voor schade aan de monumentale bomen en de grote weide van het park.

Omdat de bezwaarprocedure bij de gemeente nog loopt, hebben de stichting en de omwonende de voorzieningenrechter gevraagd om zich in een spoedprocedure te buigen over de zaak. De voorzieningenrechter heeft daarop besloten om de benodigde vergunningen voor het evenement te schorsen, wat inhoudt dat het Mout Bierfestival niet mag plaatsvinden.

Rijksmonument

De voorzieningenrechter oordeelt dat het Wilhelminapark een rijksmonument is dat ook wettelijk beschermd wordt. “Uit onderzoeken blijkt dat het niet goed gaat met de bodem van het park: die raakt steeds verder verdicht, wat slecht is voor bomen, planten en grasweides. De gemeente Utrecht heeft nog geen concreet plan om dit te verbeteren, terwijl ook het normale gebruik van het park al tot een grote belasting van de bodem leidt. Er lijkt daarom maar weinig ruimte te zijn voor een (bier)festival van deze omvang”, concludeert de rechter.

Verder ontbreekt het volgens de rechter aan ‘een samenhangend beeld van het totaal aan opeenvolgende evenementen’ dat in het park wordt toegestaan. “Zo is er eind september opnieuw een evenement in het Wilhelminapark. De gemeente miskent het bijzondere karakter van het Wilhelminapark als rijksmonument, en daarin verschilt deze evenementenlocatie van bijvoorbeeld het Julianapark en het Lepelenburg.”

Commercieel belang

De rechtbank zegt zich ervan bewust te zijn dat de organisatie van het evenement in volle gang is en dat er al investeringen zijn gedaan. “Alles afwegend weegt dit commerciële belang echter minder zwaar dan het belang om (verdere) schade aan het park te voorkomen.”