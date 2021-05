Rekenkamer start onderzoek naar vertraging bij project tramlijn Utrecht

De Randstedelijke Rekenkamer is een onderzoek gestart naar het vernieuwingsproject van de tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein en IJsselstein. Vorig jaar kwam een blunder van de provincie aan het licht waardoor het project maanden vertraging opliep.

In 2016 besloten Provinciale Staten van Utrecht tot de vernieuwing van de SUNIJ-lijn, de tramlijn van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein. De vernieuwing bestond onder andere uit groot onderhoud aan de trambaan, het vervangen van de trams en het aanpassen van de haltes aan deze nieuwe trams. Het project kreeg de naam Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT).

De bedoeling was om de werkzaamheden in twaalf weken in de zomer van 2020 uit te voeren. Dat liep anders. Om na afronding van de werkzaamheden te mogen starten met de exploitatie van de vernieuwde tramlijn, is een vergunning nodig. Door fouten bij de provincie bleek dat het veel langer zou duren om deze vergunning te krijgen. Politici in de provincie Utrecht hebben er vervolgens op aangedrongen dat er een onderzoek zou komen.

Het onderzoek moet duidelijk maken hoe het precies heeft kunnen gebeuren dat de vergunningsprocedure maanden langer duurde. In de tweede plaats gaan de onderzoekers kijken of eerdere aanbevelingen, die werden gedaan na het project Uithoflijn, ook zijn overgenomen.