Renske’s weggeefwinkel aan de Oudegracht trekt steeds meer publiek: ‘Verdrietig dat zo veel kleding verloren gaat’

Wat begon als een passie voor tweedehandskleding en opruimen is uitgegroeid tot een succesvol initiatief: de weggeefwinkel van Renske Nijman aan de Oudegracht. Op de stoep voor Oudegracht 28 staan regelmatig rekken en tafels vol met tweedehandskleding. En het bijzondere: alles is gratis. “Als ik nu op straat loop, zie ik regelmatig mensen met onze kleding lopen”, aldus Renske.

De afgelopen twee jaar zit Renske vanwege ziekte thuis. “Omdat ik daardoor veel aan huis gebonden zit en daarnaast heel erg van opruimen hou, ben ik dat in die tijd veel gaan doen. Zo begon ik ook mijn hele kledingkast op te ruimen”, vertelt ze.

Uit haar liefde voor kleding en haar behoefte om weer wat meer verbinding buiten de deur op te zoeken, ontstond het idee om haar kleding weg te geven op straat. “Ik vind het heel verdrietig dat zo veel kleding verloren gaat. Daarom ben ik gewoon buiten bij mij op de stoep gaan zitten met een krantje en een rek vol kleren. Zo wil ik mensen de waarde laten inzien van iets dat anders weggegooid wordt.”

Ze vertelt dat ze binnen haar vriendengroep bekendstaat als de ‘personal shopper’. “Als ze bij mij zijn geweest, lopen ze altijd weg met een nieuw kledingstuk. Nu kan ik ook voor andere mensen een soort personal shopper zijn”, zegt Renske lachend.

Nieuw leven

De eerste editie van de weggeefwinkel vond begin maart plaats. Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot een groot succes met vele donateurs. Aankomende editie, op zondag 26 oktober, kunnen meer dan 800 items gratis geshopt worden. De eerste kledingstukken werden gedoneerd door vrienden en bekenden, maar gaandeweg kreeg Renske ook donaties van anderen. “Via via krijgen we nu ook veel. Zo heeft iemand bijvoorbeeld een huisgenoot die verhuist en daardoor nog twee tassen met kleding over heeft”, licht Renske toe.

Opgeknapte kleding

Van kinds af aan heeft Renske al een passie voor tweedehandskleding. “Toen ik op de basisschool zat, kon je me echt niet gelukkiger maken dan met een vuilniszak vol kleren”, vertelt ze. Iets nieuws maken met oude kleding deed Renske toen ook al: het afknippen van een mouw of het aannaaien van stukken stof. “Voor de weggeefwinkel doe ik dit ook weer”, zegt Renske enthousiast. We hebben bijvoorbeeld een naaimachine en verf staan, waarmee ik kleding kan opknappen en repareren.”

Positief verbaasd

Volgens Renske reageren de mensen op straat erg enthousiast op de weggeefwinkel. “Veel mensen waren heel verrast en in de war. Ze waren verbaasd dat dit nog gebeurt in Nederland”, vertelt Renske lachend. “En als ik nu op straat loop, zie ik regelmatig mensen met onze kleding lopen. Ik ben dan bijvoorbeeld heel erg benieuwd wat voor leven mijn oude trui gaat leiden.”

Dat veel mensen enthousiast worden van haar gratis collectie, blijkt ook uit het tempo waarop de kleding aangevuld moet worden. “Het gaat altijd heel erg snel en gelukkig heb ik ook andere mensen die mij helpen met aanvullen, want eigenlijk valt er niet tegenop te werken”, vertelt ze trots.

Vaste locatie

Aangezien de volgende edities, op de zondagen 26 oktober en 16 november, mogelijk met minder goed weer plaatsvinden, verhuist de weggeefwinkel naar een paar deuren verderop. Dan hangt Renske haar kleding op in cultureel centrum de Kargadoor aan Oudegracht 36. Ooit hoopt de Utrechtse haar kinderdroom van een eigen tweedehandswinkel waar te maken met een vaste locatie. “Het idee van een vaste plek lijkt me gewoon heel cool. Ook al is het voor drie maanden in een leeg winkelpand”, vertelt Renske hoopvol.