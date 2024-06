Rijrichting Valetonlaan bij winkelcentrum de Gaard in Utrecht toch niet omgedraaid

De rijrichting van de Valetonlaan bij winkelcentrum de Gaard in Utrecht wordt toch niet omgedraaid. Dat heeft de gemeente besloten nadat meerdere omwonenden bezwaar hadden gemaakt tegen de maatregel.

Vrijwel direct nadat in 2019 het vernieuwde winkelcentrum de Gaard werd geopend ontving de gemeente meldingen over parkeer- en verkeersoverlast. Deze gingen met name over automobilisten die ervoor kozen hun voertuig aan de achterzijde te parkeren, in plaats van bij de hoofdingang. Een groep bewoners heeft daarom samen met het wijkplatform Noordoost het voorstel gedaan om de rijrichting op de Valetonlaan om te draaien, in de hoop dat het probleem hiermee werd opgelost.

In 2022 had de gemeenteraad het college van B&W via een motie opdracht gegeven het draagvlak voor de maatregel te peilen in de buurt, en de uitkomst door te voeren. Tijdens die meting koos een meerderheid van de omwonden ervoor de situatie aan te passen. Het college, dat naar eigen zeggen altijd heeft aangegeven dat het omdraaien van de rijrichting geen effect op de problemen zou hebben, heeft daarna gehoor moeten geven aan de motie.

Reuring

In 2023 werd daarom bepaald de rijrichting op de Valetonlaan aan te passen. Om dit goed te laten werken moest ook de situatie op omliggende wegen worden aangepast. “Het voornemen om de rijrichting om te draaien kent felle voor- en tegenstanders en heeft tot reuring in de buurt geleid”, schrijft het college.

Er is dan ook een grote groep geweest die bezwaar heeft gemaakt. Er zijn in totaal vijftien bezwaarschriften ingediend, waarvan een is ingestuurd namens 68 bewoners. Onderdeel van deze bezwaarprocedure is een hoorzitting. Hier hebben zeven mensen gebruik van gemaakt. Op basis hiervan is het besluit om onder meer de rijrichting op de Valetonlaan om te draaien, opnieuw in overweging genomen.

Tijdens dit proces hebben de verkeersdeskundigen van de gemeente opnieuw aangegeven dat het omdraaien van de rijrichting geen significante bijdrage zou leveren bij het verhelpen van de overlast. Tijdens een second-opinion, dat werd uitgevoerd door een extern bureau, is dezelfde conclusie getrokken. Een van de argumenten was dat de overlast hoogstwaarschijnlijk wordt veroorzaakt door lokaal verkeer dat bewust kiest voor de achterzijde van het winkelcentrum. “Het is niet de verwachting dat dat verandert door het omdraaien van het eenrichtingsverkeer op de Valetonlaan.”

Reflectie

De gemeente heeft daarom besloten de verkeerssituatie rondom de Gaard te laten zoals het nu is. Vanwege de reuring die het onderwerp tot nu heeft veroorzaakt, zal ook dit besluit volgens het college weer tot ongemak leiden.

In een reflectie op het proces schrijft het college tot slot het volgende: “We hebben naar nu blijkt onvoldoende oog gehad voor het feit dat een zorgvuldig verkeersbesluit niet alleen kan worden gebaseerd op de uitkomsten van een draagvlak onderzoek. Het onverkort uitvoeren van de motie is ten koste gegaan van de zorgvuldigheid in de besluitvorming. Hoewel er naar eer en geweten geprobeerd is om een oplossing die door de betrokken bewoners is bedacht op basis van een draagvlakpeiling om te zetten naar een verkeersbesluit, blijkt dit juridisch niet houdbaar.”