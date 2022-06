Ronald McDonald Huis Utrecht hard op zoek naar vrijwilligers

Het Ronald McDonald Huis Utrecht is naarstig opzoek naar nieuwe vrijwilligers. “Met name nu”, zegt assistent-manager Anja Ligthart. “Er zijn in het verleden weleens vaker uitdagingen geweest om het rooster in orde te krijgen, maar nu, met de zomerperiode in aantocht, lijkt wel heel lastig te worden.”

Het Ronald McDonald Huis Utrecht is een plek waar ouders, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen kunnen verblijven. Het logeerhuis ligt daarom op steenworp afstand van zowel het Wilhelmina Kinderziekenhuis als het Prinses Máxima Centrum. Daarnaast is in beide ziekenhuizen een zogenoemde Huiskamer van Ronald McDonald Huis Utrecht aanwezig. “Voor zowel Huis als Huiskamers als Speelopvang zoeken wij vrijwilligers”, vertelt Ligthart.

De vrijwilligersdiensten duren vier uur. Ligthart: “Het werk is erg afwisselend en bestaat voor een deel uit contact met de ouders én broertjes en zusjes van zieke kinderen. Zo bieden de vrijwilligers een luisterend oor en geven ze een rondleiding door het Huis of de Huiskamer. Daarnaast zijn er ook praktische werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het schoonhouden van de publieke ruimtes, beddengoed en handdoeken wassen, fietsen en spelletjes uitlenen.”

Aanpakken

Ligthart is op zoek naar mensen die van aanpakken weten, zich in kunnen leven en daarnaast gastvrij, betrouwbaar en verbindend zijn. “Dit kunnen schoolverlaters zijn, ouderen en alles wat daar tussenin zit. Als iemand maar minimaal 18 jaar oud is.”

Bekijk de website van het Ronald McDonald Huis Utrecht voor meer informatie.