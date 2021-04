Ruim 9100 verwijderde fietsen in Utrecht werden vorig jaar nooit opgehaald

Ruim 9100 fietsen die vorig jaar door de gemeente Utrecht van straat werden geplukt zijn nooit opgehaald. Dat is een stuk minder dan voorgaande jaren, maar de gemeente verwijderde door corona ook minder rijwielen.

In 2020 werden in totaal 14.191 fietsen verwijderd. Dat zijn er een stuk minder dan het jaar daarvoor. In 2019 werden er nog 19.520 verwijderd. De daling komt vooral door corona, laat de gemeente weten. Tijdens de eerste lockdown werden weesfietsen tijdelijk niet van straat geplukt. Ook merkte de gemeente dat door de lockdown minder mensen naar de binnenstad kwamen, en dat er daardoor ook minder fietsen gevaarlijk geparkeerd werden.

Wat wel hetzelfde is gebleven ten opzichte van vorige jaren is dat heel veel fietsen nooit opgehaald worden door hun eigenaar. Vorig jaar ging het om ruim 9100 fietsen.

Achtergrond

Elk jaar haalt de gemeente vele fietsen van straat, omdat ze te lang gestald zijn of omdat ze verkeerd geparkeerd staan. Die duizenden fietsen worden afgevoerd naar het gemeentelijk depot. Daar is een grote fietsenstalling waar fietseigenaren eigenlijk liever niet komen. Voor 21,95 euro, en met de juiste sleutel en een legitimatie, kunnen Utrechters daar hun fiets weer ophalen.

Fietsen die te lang op straat staan worden weesfietsen genoemd. Daar zijn twee termijnen voor: 14 en 28 dagen. Het is afhankelijk van de plek in de stad hoe lang de rijwielen daar mogen staan. De 28 dagen-termijn is de standaard. Het is eigenlijk niet de bedoeling om ergens in Utrecht een fiets langer dan dat ongebruikt te parkeren. De 14 dagen-termijn geldt voor sommige stukken in de binnenstad en rondom de stations. De gemeente houdt jaarlijks meerdere zogenoemde weesfietsenacties. Daarbij krijgen fietsen een label met een datum erop, zodat na 14 of 28 dagen duidelijk is welke rijwielen niet gebruikt zijn.

Dan is er een tweede categorie: de gevaarlijk gestalde fietsen. De gemeente heeft hier regels voor opgesteld. De rijwielen mogen vooral niet op voetpaden staan, of op andere plekken waar ze hinderlijk zijn voor de doorstroming. In de praktijk gebeurt dit vooral in het centrumgebied. Ook worden fietswrakken verwijderd en is de gemeente vorig jaar begonnen met het weghalen van fietsen die bijvoorbeeld op invalideparkeerplaatsen staan.