Ruim duizend demonstranten komen naar ‘afgelast’ onderwijsprotest in Utrecht

Ondanks dat het onderwijsprotest eigenlijk zou worden afgelast, zijn er toch meer dan duizend mensen naar Utrecht gekomen om te protesteren tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. De gemeente vreesde eerder voor wanordelijkheden, maar de demonstratie verliep zonder noemenswaardige incidenten.

De demonstratie begon om een 13.00 uur in het Moreelsepark. Daar spraken een aantal mensen de menigte toe, waarna de groep via onder andere de Mariaplaats, Zadelstraat naar het Domplein liep. Vanaf daar vervolgde de menigte haar weg om via onder meer de Lange Nieuwstraat en lange Smeestraat weer terug te lopen naar het Moreelsepark. In totaal deden er ruim duizend mensen mee met de demonstratie. Het protest verliep rustig.

Driehoek



Volgens Vidius, een belangenbehartiger van Utrechtse studenten, deden er veel (jongeren)partijen mee: “De Socialisten, socialistische jongerenorganisatie ROOD, lokale studentenvakbonden (ASVA, SRVU, AKKU, STUUR, VIDIUS), landelijke studentenvakbond LSVB, en de CJB [hebben] de handen ineengeslagen om alsnog een manifestatie te houden in Utrecht.”

Eerder besloot de organisatie de demonstratie af te gelasten. Dat gebeurde nadat de driehoek signalen van buiten de stad had ontvangen waaruit bleek dat een Pro-Palestijnse organisatie plannen had om het protest te kapen. Mogelijk zou daar geweld bij komen kijken. De gemeente verbood de demonstratie niet, maar vroeg de organisatie om het protest niet door te laten gaan. Daar werd gehoor aan gegeven.

Vragen

De Utrechtse fracties van Student & Starter, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en D66 hebben vragen gesteld over de beslissing van burgemeester Dijksma. Zo verzoeken zij tot een overzicht van de gebeurtenissen en maatregelen die hebben geleid tot het advies van de veiligheidsdriehoek. Ook zijn de partijen benieuwd welke maatregelen er worden genomen om de veiligheid van toekomstige demonstraties te waarborgen.

De fracties vragen zich ook af bij wie burgemeester Dijksma de verantwoordelijkheid legt voor de veiligheid van demonstraties. “Deelt de burgemeester de mening van de fracties dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente en de politie is om, ondanks externe dreigingen, alles in het werk te stellen om demonstraties veilig door te laten gaan?” De partijen verzoeken de burgemeester daarbij ook zo snel mogelijk te antwoorden, ‘in verband met de urgentie van deze kwestie’.