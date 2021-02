Scanauto’s in Utrecht mogelijk ook inzetbaar voor spotten volle containers en afval op straat

De scanauto’s die door Utrecht rijden om geparkeerde auto’s te controleren kunnen mogelijk ook ingezet worden om andere onderwerpen te herkennen. Dat laat de gemeente Utrecht weten op vragen van de VVD. Die partij vroeg zich af of de wagens ingezet kunnen worden om volle containers te herkennen.

De Utrechtse VVD opperde in januari een plan waardoor volle (ondergrondse) afvalcontainers mogelijk sneller worden geleegd. Volgens de partij zouden scanauto’s ingezet kunnen worden om bergen afval naast containers te melden. De fractie stelde hier schriftelijke vragen over aan het college.

De gemeente laat nu weten dat ze ‘beeldherkenning’ een interessante ontwikkeling vindt. De scanauto’s hebben meerdere camera’s op het dak waarmee de omgeving bekeken wordt. Via software kunnen er verschillende toepassingen bedacht worden. Nu worden de camera’s gebruikt om kentekens te herkennen en zo te controleren of de kentekenhouders wel parkeergeld betaald hebben.

Afval

De gemeente laat op de vragen van VVD weten: “Op dit moment lopen er verschillende proeven binnen de G4 (vier grote steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, red.) met het gebruik van beeldherkenning op gemeentelijke voertuigen (o.a. scanauto’s en reinigingsvoertuigen). Dit met als doel om de mogelijkheden en eventuele beperkingen van beeldherkenning bij het beheer van de openbare ruimte in kaart te brengen.”

Hoe zit dit dan specifiek bij het probleem met de volle afvalcontainers en de rommel die ernaast wordt gegooid? Dat gebeurt namelijk heel vaak, de gemeente kreeg vorig jaar 8.735 meldingen over afval naast containers.

De gemeente is bezig met een aanpak en zegt over de scanauto’s: “Als bij de uitwerking van de aanpak bijplaatsingen blijkt dat beeldherkenning een kansrijk instrument is bij het verminderen van bijplaatsingen, stellen we hiervoor een businesscase op. Hierbij zullen de financiële, juridische, technische en privacy-gevolgen afgewogen moeten worden ten opzichte van de baten.”

‘Nieuwste wapen’

De mogelijkheid om scanauto’s voor meer doeleinden te gebruiken is overigens al langer bekend. In 2019 schreef Nieuwsuur al over het ‘nieuwste wapen’ voor opsporingsdiensten. In die publicatie werd ook gemeld dat Utrecht meer toepassingen ziet voor de scanauto’s. Nieuwsuur schreef verder over bezwaren die kunnen ontstaan bij het inzetten van de videowagens.

Update: Overigens kwam Stadsbelang Utrecht in november 2019 ook al met het idee om scanauto’s breder in te zetten. Zie de tweet van fractievoorzitter Cees Bos voor de motie uit 2019.