‘Zet scanauto’s in om volle Utrechtse afvalcontainers te spotten’

De Utrechtse VVD heeft een idee dat er misschien voor kan zorgen dat volle (ondergrondse) afvalcontainers sneller worden geleegd. Volgens de partij zouden scanauto’s ingezet kunnen worden om bergen afval naast containers te melden. De fractie stelde hier eerder deze week schriftelijke vragen over aan het college.

De VVD zegt nog regelmatig meldingen binnen te krijgen over afvalbergen naast (ondergrondse) afvalcontainers in de stad. En om die snel op te ruimen, moeten ze ook snel worden gemeld.

“Bewoners geven aan dat zij dit dag in dag uit, jaar in jaar uit, doen”, schrijft de VVD. “Echter, de problemen met de afvalbergen zijn nog steeds niet opgelost. Dit kan leiden tot bewoners die meldingsmoe zijn, waardoor de meldingsbereidheid afneemt.”

‘Niet van de laatste tijd’

Gisteren schreef DUIC nog over het verslag van meneer De Lijster: ‘een dag uit het leven van papiercontainers aan de Blauwkapelseweg’. Hij komt regelmatig langs drie voortdurend volle containers.

“Het is niet van de laatste tijd, het gaat al zeker een jaar zo”, zegt De Lijster. “Ik spreek de gemeente er vaker op aan”, vertelt hij. “Het wordt dan afgedaan als incidenteel. Bewoners krijgen de schuld, want die maken het karton niet klein.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

De VVD is benieuwd in hoeverre het college bereid is om scanauto’s in te zetten om afvalbergen te signaleren. Scanauto’s rijden al door de Utrechtse wijken om te controleren of iedereen wel de parkeerkosten heeft betaald.

Volgens de partij zouden die dus ook beelden van overvolle containers kunnen maken. Vervolgens wordt er een signaal doorgestuurd zodat de rommel opgeruimd kan worden. In Den Haag werd een motie met soortgelijke strekking in oktober aangenomen: daar is al geëxperimenteerd met de inzet van scanauto’s.