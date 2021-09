Singelloop in Utrecht voor tweede jaar op rij verplaatst vanwege corona

De zeventigste editie van de Singelloop in Utrecht is verplaatst naar volgend jaar. De organisatie heeft door corona en onzekerheid over de in oktober geldende maatregelen voor het tweede jaar op rij besloten om het evenement te verplaatsen.

De organisatie noemt het organiseren van het evenement, dat ruim 10.000 deelnemers én toeschouwers naar de binnenstad van Utrecht trekt, ‘op korte termijn niet realistisch’. “Er zijn te veel onzekerheden over de manier waarop de Singelloop Utrecht op 3 oktober 2021 eventueel zou kunnen doorgaan”, schrijft de organisatie op haar website.

Het eventueel loslaten van de anderhalvemeterregel is niet voldoende om het evenement te laten plaatsvinden, stelt organisator Golazo. “Zelfs áls de anderhalvemeterregel voor 3 oktober zou worden losgelaten, moet er vrijwel zeker met andere beperkende maatregelen rekening worden gehouden.”

Onduidelijkheid over maatregelen

Misschien wel de grootste uitdaging is volgens de organisatie hoe om te gaan met het grote aantal bezoekers in de drukke binnenstad. Ook de onduidelijkheid over de maatregelen die op 3 oktober gelden speelt een grote rol. “Het is hoe dan ook een niet te hanteren probleem dat wij veel te laat horen wat de nieuwe coronabepalingen zijn”, aldus Golazo.

“Het vaststellen van de gewenste scenario’s voor deelnemers en publiek kan plaatsvinden nadat de nieuwe maatregelen van de regering bekend zijn gemaakt. Vervolgens moet de gemeente die toetsen en goedkeuren. Met het oog op de korte tijd die nog rest, vinden wij het niet realistisch om de diverse scenario’s goed en zorgvuldig uit te voeren. De Singelloop Utrecht is een Utrechts feest voor iedereen, dat moet veilig kunnen worden gevierd.”

Virtuele Singelloop

De Singelloop Utrecht wordt dus verplaatst naar volgend jaar en wordt georganiseerd op zondag 2 oktober 2022. Startbewijzen die al gekocht zijn, blijven geldig. Dit jaar wordt wel een virtuele Singelloop georganiseerd.

De organisatie komt met een app waarmee mensen een van de afstanden op een zelfgekozen parcours kunnen afleggen. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor binnenkort gratis aanmelden.