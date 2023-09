Sint-Josephkerk in Utrecht staat opnieuw te koop; vraagprijs is 895.000 euro

De Sint-Josephkerk aan de Draaiweg in Utrecht staat alweer te koop. Alweer inderdaad, want het gebouw werd in 2021 nog verkocht voor 690.000 euro. De eigenaar wil er weer vanaf en vraagt er nu 895.000 euro voor.

Eerst wat over het verleden: de Sint-Joseph is in 1901 gebouwd nadat de groei van de wijken Vogelenbuurt en Lauwerecht de vraag naar een plek voor religieuze samenkomsten vergrootte. De kerk stond toen nog aan de rand van de stad en ligt tegenwoordig in de Staatsliedenbuurt op de grens met Tuinwijk.

In het interieur van de St. Joseph zijn veel versieringen en markante beelden te vinden. Zo beschikt de kerk over een bijzonder uitgevoerde lambrisering, kerkbanken en zijaltaren die vervaardigd zijn door de Utrechtse kunstenaar Uiterwaal en zijn aangebracht ter viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk.

Het orgel dat in de Josephkerk staat, is een Rijksmonument en is overigens een stuk ouder dan het gebouw. Het instrument werd namelijk in eerste instantie gebouwd voor de Johanneskirche in het Duitse Barmen in 1792. In 1920 werd het gekocht door de Utrechtse parochie.

Goddelijke eredienst

Omdat kerken niet meer zo drukbezocht worden als voorheen werd besloten om dit kerkgebouw af te stoten. Op 1 juli 2021 werd de kerk onttrokken aan de ‘goddelijke eredienst’. Datzelfde jaar werd het verkocht aan een onderneming uit Arnhem. Eigenaar Roland Verheij liet toen weten zelf eigenlijk ook nog niet precies te weten dat ze met de kerk gingen doen, ze wilden eerst in gesprek met de buurt gaan. De onderneming uit Arnhem had wel al ervaring met het transformeren van monumentale gebouwen waaronder kerken.

Maar de Sint-Josephkerk staat dus weer te koop. Bij RTV Utrecht is te lezen dat er al meerdere bezichtigingen gepland staan. Maar daar zegt Verheij ook bij: “We hoeven er niet vanaf. Dus als we niet de juiste prijs krijgen, dan laten we het voor wat het is.”