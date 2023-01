Situatie 180 graden gedraaid; hekken bij monumentale kraan aan Merwedekanaal in Utrecht moeten nu juist weg

Nadat de gemeente Utrecht eerder deze week liet weten dat de hekken rondom de monumentale kraan aan het Merwedekanaal blijven staan, blijkt de situatie nu 180 graden gedraaid: de hekken moeten juist weg. Reden voor deze draai is een uitspraak van de rechtbank waarin de eigenaar van de kraan in het gelijk is gesteld. De gemeente had de eigenaar niet mogen dwingen om hekken te plaatsen.

De gemeente Utrecht dwong de eigenaar van de kraan nabij de Cereolfabriek in 2021 om het bouwwerk onbeklimbaar te maken. Volgens de gemeente zou het anders voor gevaren kunnen zorgen, doordat er bijvoorbeeld mensen vanaf kunnen springen in het water. De eigenaar besloot daarom om hekken rondom de kraan te plaatsen. Tot tevredenheid van de gemeente.

Verschillende politieke partijen vroegen eind vorig jaar om opheldering bij het college van B&W; of het niet tijd werd om wat aan de ‘lelijke’ hekken te doen. De gemeente antwoordde dat ze de afspraak met de eigenaar hadden gemaakt om de huidige hekken te vervangen door transparante hekken. Omdat de kraaneigenaar dat vervolgens niet deed, wilde de gemeente weer een handhavingstraject beginnen. Dit was de stand van zaken zoals de gemeente die eerder deze week communiceerde.

Uitspraak rechtbank

Die stand van zaken blijkt echter alweer een paar weken achterhaald te zijn. Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen was niet meegenomen dat de rechtbank in december al had besloten dat de gemeente de kraaneigenaar helemaal niet mocht dwingen om hekken te plaatsen. Het bouwwerk, de monumentale kraan, is zelf namelijk gewoon een veilig object. Ook zouden mensen vanaf andere objecten rond het Merwedekanaal kunnen springen. Daarom gaat de gemeente volgens de rechtbank te ver in hun eis om de kraan af te sluiten met bijvoorbeeld hekken.

Dus de uitkomst is nu dat de hekken juist weer verplicht weg moeten, de eigenaar heeft er namelijk geen vergunning voor. Het college van B&W noemt de fout in de communicatie: “Een erg ongelukkige samenloop van omstandigheden, waar we u onze excuses voor aanbieden.”

De gemeente gaat ondertussen kijken of ze in hoger beroep gaat – want het college meent dat de situatie toch echt onveilig kan zijn – en wil ook proberen om met de eigenaar van de kraan in overleg te gaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen.