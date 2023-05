Situatie op Lucasbolwerk in Utrecht verslechtert; gemeente neemt maatregelen

Om de ernstige overlast, criminaliteit, mishandelingen en aanrandingen door veelal verslaafden rond het Lucasbolwerk en het Hieronymusplantsoen in Utrecht te beteugelen, heeft de gemeente allerlei maatregelen uit de kast getrokken. Zo kunnen personen die overlast veroorzaken vanaf vandaag een gebiedsverbod krijgen. Daarnaast wordt ook de handhaving opgeschroefd.

De overlast van veelal drugs- en alcoholverslaafden rond het Lucasbolwerk is de afgelopen periode verergerd. In augustus 2022 zou het om 56 personen gaan en in april van dit jaar was dat aantal toegenomen tot 122 overlastgevers. Daarnaast neemt volgens de gemeente ook de ernst van de feiten toe.

Bewoners, bezoekers en ondernemers worden namelijk niet alleen geconfronteerd met het gebruik van drugs, drugshandel en verslaafden die hun behoefte doen, maar zij worden ook geïntimideerd, uitgescholden, beroofd en mishandeld. “Zo zijn er gevallen bekend van horecapersoneel dat ziek thuis zit na mishandeling als reactie op het aanspreken op wangedrag en recent hebben er aanrandingen van enkele studentes plaatsgevonden.”

Ook binnen de groep zelf neemt de agressie toe. Zo gaan zij dagelijks met elkaar op de vuist en soms worden daar ook stenen en messen bij gebruikt. “Door deze situatie hebben meerdere bewoners en (horeca)ondernemers de noodklok geluid en aangegeven dat zij de overlast niet meer kunnen verdragen”, schrijft het college van B&W in een brief aan de raad.

Maatregelen

Er is volgens de gemeente niet een makkelijke en snelle oplossing voor het probleem. Daarom wordt nu een pakket aan maatregelen uit de kast getrokken. Eerder werd al voorgesteld om het gebruik van harddrugs in de openbare ruimte te verbieden. Dit voorstel wordt op 15 juni besproken in de gemeenteraad.

Daarnaast is besloten om vanaf woensdag 31 mei het Lucasbolwerk en het Hieronymusplantsoen aan te wijzen als verblijfsontzeggingsgebied. Dit betekent dat bijvoorbeeld de politie iemand tijdelijk uit het gebied kan weren. De duur van deze ontzegging wordt langer wanneer iemand vaker voor overlast zorgt.

“We maken ons uiteraard zorgen over waterbedeffect naar andere plaatsen, maar de maatregel moet ook proportioneel zijn. Hier is de situatie onhoudbaar en met het mooie weer en de zomer op komst, achten we het noodzakelijk dat op korte termijn een doorbraak komt in deze situatie”, aldus het college.

Zorg

Deze maatregel zou het werk van de zorgprofessionals ook makkelijker maken. Zij hebben namelijk aangegeven dat het lastig is om contact met de verslaafden te maken wanneer zij in de groep staan. Wanneer iemand zo’n ontzegging heeft gekregen kunnen de professionals de mensen makkelijker op individueel niveau benaderen.

“Mensen bij de overlastlocaties worden actief opgezocht en aangesproken, om hen vervolgens zo goed mogelijk naar de juiste zorginstelling te geleiden. Er is hierbij ook aandacht voor de groep mensen van buiten de stadsgrenzen, waar nu nog moeilijk grip op te krijgen is.”

Bollendak

Tot slot worden ook extra agenten en handhavers ingezet, worden de struiken gesnoeid om het zicht te verbeteren en worden de drugsspuiten vaker opgeruimd. De problematiek op en rond het Lucasbolwerk staat volgens de gemeente niet op zich. “Zoals u weet hebben we op meerdere plekken in de stad, zoals op het Stationsplein onder het bollendak, te kampen met ernstige overlast en geweldsproblematiek. Er moet op de korte termijn iets gebeuren om de situatie op het Lucasbolwerk te doorbreken.”

De omgeving van het bollendak is eerder ook aangewezen als verblijfsontzeggingsgebied. Dit heeft er volgens de gemeente voor gezorgd dat de overlast uiteindelijk minder is geworden.