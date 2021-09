Slachtoffer van zwaar ongeval Van Zijstweg in Utrecht overleden

De fietser die maandagochtend gewond raakte bij een ongeval met een bus is overleden. Het gaat om een 62-jarige vrouw uit Utrecht. Dat meldt de politie.

Het ongeval vond maandag rond 08.30 uur plaats op de Van Zijstweg in de Utrechtse Dichterswijk. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten met groot materieel uit om hulp te verlenen. Nu is bekend geworden dat het slachtoffer dinsdag is overleden.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon plaatsvinden. De politie heeft na het incident wel enige tijd onderzoek gedaan op de plek.