Sloop vlampijpateliers begonnen, Utrechtse kunstenaars kunnen na verbouwing terugkeren

De sloop van de Vlampijpateliers is na lang gesteggel begonnen. Het rechterdeel van het gebouw is inmiddels afgebroken en moet plaatsmaken voor nieuwbouw. De rest van de werkplaatsen blijft staan, maar wordt ook flink onder handen genomen.

De werkzaamheden aan de Vlampijpateliers zijn eerder begonnen dan gepland. Dat komt doordat de panden in dusdanig slechte staat waren, dat de kunstenaars er eerder uit moesten. Dat een deel van het pand inmiddels niet meer staat noemt Lou Vos, woordvoerder van de groep kunstenaars, ‘pijnlijk’.

Afspraak vastgelegd

Volgens Vos is het plan om eerst het rechterdeel van de ateliers te slopen. Daar moet uiteindelijk nieuwbouw komen te staan. Vervolgens wordt het andere deel van het gebouw, dat in slechtere staat verkeerd, opgeknapt. “We hebben verschillende bijeenkomsten gehad met de gemeente waarin is afgesproken dat we betrokken zullen worden in de vervolgplannen”, zegt Vos.

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, zouden alle kunstenaars weer terug kunnen keren naar de Vlampijpateliers, vervolgt Vos. Volgens de woordvoerder is die afspraak vastgelegd. Het was lange tijd onzeker of alle kunstenaars daadwerkelijk terug zouden kunnen keren wanneer de renovatie van de ateliers was afgerond.

Overbevist

In de tussentijd hebben sommige kunstenaars neer kunnen strijken in een oud NS-kantoorpand. Een opluchting, want als artiest een werkruimte vinden is erg lastig, zei Vlampijphuurder Joyce Overheul eerder tegen DUIC. “Er vallen meer dan 50 ateliers weg en we moeten zoeken in een vijver die al is overbevist. Het wordt een enorme klus.”

De oplevering van de werkplaatsen staat op zijn vroegst gepland voor 2026.