Vlampijpateliers openen morgen nog één keer de deuren voor publiek voor vervroegd vertrek

De huurders van de Vlampijpateliers openen morgen, op zaterdag 20 januari, nog één keer de deuren voordat ze het pand eind februari moeten verlaten. De kunstenaars organiseren een laatste gratis open dag. Bezoekers kunnen onder meer de ateliers bekijken en ook zijn er allerlei soorten kunstwerken te koop.

Eind vorig jaar kregen de huurders van de Vlampijpateliers in het Werkspoorgebied te horen dat de huur van het pand eerder werd opgezegd dan verwacht. Per 1 maart moeten de werkplekken van de 75 kunstenaars, ontwerpers en andere creatieven leeg zijn, terwijl het plan eigenlijk in de zomer van 2024 was. Zaterdag is er voor dat vertrek een laatste editie van hun open dag.

“De gemeente Utrecht laat weten dat de renovatie in 2025 zal starten”, is te lezen op de site van de Vlampijpateliers. “Hoelang het precies gaat duren is nog niet bekend. Volgens plan kunnen de kunstenaars daarna terugkeren. Het pand zal dan permanent betaalbare werkruimte bieden aan professioneel beeldend kunstenaars. De kunstenaars zouden dat graag zwart op wit zien.”

‘Overbeviste vijver’

Ook is op de site te lezen dat er volgens Berthe Schoonman, voorzitter van Art Utrecht, “een broedplaats” wordt opgegeven. “De groep kunstenaars valt uiteen en kunstenaars vertrekken uit Utrecht en de regio. Dit is betreurenswaardig voor het Utrechtse kunstenveld. “

“Een ateliertekort was er al”, zei een van de huurders, kunstenaar Joyce Overheul, eind vorig jaar. Zij maakte het standbeeld van verzetsheld Truus van Lier. “Nu vallen er meer dan 50 ateliers weg en moeten we zoeken is een vijver die al is overbevist. Het wordt een enorme klus.”

Pand in slechte staat

De eerdere opzegging van de huur komt volgens de gemeente door “de slechte staat van het pand en de investering die nodig is voor het herstel”, was eerder te lezen in een raadsbrief. “In afwachting van de geplande renovatie van de Vlampijpateliers is er geen structureel onderhoud uitgevoerd.”

“Daarnaast staat de benodigde investering om het pand open te houden niet in verhouding tot de korte tijd dat het pand nog in gebruik zou zijn: tot aan de start van de verbouwing in 2025.”

De renovatie was voor de huurders geen verrassing, zei Overheul eerder. “En dat de start daarvan langer op zich zou laten wachten ook niet. De grote verrassing is dat we er nu al uit moeten.”

De open dag, Open Vlampijpateliers, is zaterdag 20 januari van 12.00 uur tot 17.00 uur. De entree is gratis.