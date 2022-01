Smakkelaarspark loopt weer een jaar vertraging op; park moet in 2025 klaar zijn

De oplevering van het Smakkelaarspark in Utrecht heeft opnieuw vertraging opgelopen. Het park had in 2022 klaar moeten zijn. Toen duidelijk werd dat die datum niet gehaald zou worden, was de verwachting dat het project in 2023 klaar was. Ook die planning schoof op, naar 2024, en nu is duidelijk dat het park op z’n vroegst in 2025 klaar is. De bouw van de tweede fase begint in de zomer van dit jaar.

De bouw van het Smakkelaarspark is verdeeld in twee bouwfasen, waarvan de eerste inmiddels wel klaar is. De tweede fase moet starten in de zomer van 2022, veel later dan gepland. De reden voor de latere start van de bouw is volgens de gemeente onder andere de zoektocht naar een aannemer. Door ‘de drukte op de markt’ duurde die zoektocht langer, waardoor de planning pas in de tweede helft van 2021 helemaal kon worden uitgewerkt.

Ook het opstellen van het definitieve ontwerp duurde langer, vanwege onder meer ‘moeilijkheden bij het oplossen van de trillingen, toegang voor de nood- en hulpdiensten’. Het ontwerp moest daardoor meerdere keren worden aangepast en is nog altijd niet helemaal afgerond.

Het parkpaviljoen, de bruggen en de inrichting van de zuidelijke tunnelbuis van de Leidseveertunnel worden nog meer in detail ontworpen en ook het definitieve ontwerp van de woon- en kantoorgebouwen wordt nog verder uitgewerkt, zodat de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden.

Ontwerp

In het Smakkelaarspark komen twee gebouwen met circa 150 huur- en koopwoningen en er komt een kantoorgebouw met op het dak een voor iedereen toegankelijk houten horecapaviljoen. Het gebied wordt ‘budgettair neutraal’ ontwikkeld, wat inhoudt dat de kosten voor de bouw terugverdiend worden met de opbrengsten van een gebouw.

Onder het gebied rijden de bussen en tram en er komt een parkkelder. In het park staat straks een parkpaviljoen waar mensen wat kunnen drinken en kinderen kunnen spelen. Aan het ontwerp voor het parkpaviljoen is wel het een en ander veranderd. Het komt namelijk op een minder prominente plek in het gebied dan eerst bedacht. Het paviljoen wordt ook kleiner en krijgt een overdekt terras.

Verder is gekeken naar onder meer de sociale veiligheid in het park. In het definitieve ontwerp zijn een aantal sociaal onveilige hoekjes veiliger gemaakt.