Sociale werkplaats echtWaar zoekt met crowdfunding steun voor grote verhuizing in Utrecht

De Utrechtse stichting echtWaar is een crowdfunding gestart voor de verhuizing van de werkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De initiatiefnemers hebben al een nieuw pand op het oog, maar dat moet gereed gemaakt worden voor gebruik.

EchtWaar is een werkplaats met keramiek, textiel en papier voor mensen die, om welke reden dan ook, geen plek hebben op de reguliere arbeidsmarkt. De stichting verkoopt de producten in Utrechtse winkels of aan bedrijven.

De huidige werkplaats van echtWaar is gevestigd in Wisselspoor, een plek waar de komende jaren vele woningen uit de grond worden gestampt. Dat betekent dat er vanaf juni 2023 geen plek meer is voor echtWaar. De stichting moet verhuizen. De stichting bereidt zich daar nu op voor. “Verhuizen is best een operatie met zo’n werkplaats”, laat initiatiefnemer Loes van der Heijden weten.

“We hebben al een mooi pand op het oog”, zegt Van der Heijden. Het gaat om een bedrijfspand in de Utrechtse wijk Overvecht. “We zijn nog in onderhandeling, maar het begint erop te lijken. We hopen dat het gaat lukken.” EchtWaar is een relatief kleine stichting en het geldpotje is dus niet diep genoeg voor een verhuizing, legt Van der Heijden uit.

Zonnepanelen

Ook is er budget nodig om een nieuw pand geschikt te maken voor de mensen die daar komen werken. Er moet bijvoorbeeld een lift komen voor rolstoelgebruikers. “We hebben ook bij de gemeente Utrecht een subsidieaanvraag gedaan voor het vergroten van de toegankelijkheid. Daarbij willen we zonnepanelen neerleggen om duurzamer te worden en om de energiekosten te drukken.”

Momenteel is bijna de helft van de crowdfunding binnen. Het gaat om een totaalbedrag van 20.000 euro. Voor maandag 13 juni moet daar nog de tweede helft bij komen.