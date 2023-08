Speciaalzaak Hermans Schoenen in centrum van Utrecht sluit na 117 jaar de deuren

Speciaalzaak Hermans Schoenen aan het Oudkerkhof in Utrecht sluit binnenkort definitief de deuren. De karakteristieke winkel staat naar eigen zeggen bekend om de ‘klassieke schoenen met een persoonlijke en servicegerichte aanpak’. Toch is die service niet meer helemaal van deze tijd en geeft het team van Hermans aan wegens gebrek aan opvolging binnenkort te stoppen.

De zaak werd in 1906 opgericht door de zusjes Hermans en groeide uit tot een bekend fenomeen in Utrecht. Hermans Schoenen heeft in al die jaren veel trouwe klanten gehad. De zusjes richtten de winkel vorige eeuw op als oplossing voor hun eigen probleem: ze hadden beiden maat 44 en het was – zeker in die tijd – voor vrouwen moeilijk om passende schoenen te vinden.

Hermans had daarom het doel een winkel te openen waar iedereen kon slagen en hoewel het bedrijf meerdere keren van eigenaar wisselde én zich inmiddels voornamelijk op herenschoenen richt, is het doel gelijk gebleven: “nog steeds moest elke man daar kunnen slagen, ongeacht zijn schoenmaat.”

Tekst loopt door onder afbeelding.

Dungelmann

Nadat Dungelmann Schoenen, de keten die het bedrijf had overgenomen, vier jaar geleden failliet ging, hebben de huidige eigenaren zelf een doorstart gemaakt. Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat het voor hen altijd heel belangrijk is geweest dat iedereen die er werkte dezelfde passie voor het vak deelde en veel kennis en kunde van zowel schoenen als voeten had.

“Bij ons is het idee: we gaan er alles aan doen om een paar schoenen te vinden dat bij je past.” Toch mocht het niet voor de lange termijn baten en de speciaalzaak laat weten dat het steeds lastiger is geworden het bedrijf voort te zetten. “We merken dat de vraag naar wat wij doen verdwijnt.”

Jonge generatie

Het bedrijf is niet failliet en gaat ook niet failliet maar het heeft volgens Hermans Schoenen geen zin om het bedrijf door te zetten, aangezien de service die zij leveren de jongere generatie minder aanspreekt. “Ondanks dat we het graag doen en leuk vinden”, voegen ze daaraan toe.

Niet alleen het team van Hermans zelf vindt het jammer te moeten stoppen, ze krijgen ook veel teleurgestelde reacties van klanten. Om hen nog even de mogelijkheid te geven iets leuks te scoren én om de voorraad van de winkel te verkleinen geldt er de komende tijd een korting van 50 procent op alle artikelen.

Het team van Hermans heeft nog lichte hoop dat met een kleinere voorraad zich de komende tijd alsnog een koper aanbiedt. Zo niet, dan verwachten zij eind september de deuren definitief te sluiten.