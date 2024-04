Speciale containers, vermalers in de keuken en inzamelpunt op water; gemeente wil gft-afval beter scheiden

Nog steeds worden in Utrecht groente- en fruitafval en etensresten niet voldoende gescheiden van het reguliere afval. De gemeente wil daarom een aantal maatregelen nemen, waarmee het voor bewoners makkelijker wordt dit gfe-afval apart weg te gooien. Zo komen er bijvoorbeeld in de loop van 2025 speciale containers in verschillende wijken en krijgen keukens in het Beurskwartier een voedselvermaler. In de binnenstad gaat de gemeente experimenteren met een inzamelhub op het water.

In de zomer van 2023 sprak de gemeente al de wens uit om het gfe+t-afval (groente, fruit en etensresten) beter te scheiden. Destijds werd gezegd dat er per inwoner gemiddeld zo’n 30 kilogram gfe+t-afval gescheiden wordt ingezameld en dat het dubbele aantal bij het restafval belandt. Deze cijfers zijn in de tussentijd niet veranderd.

In Utrecht wordt dit afval momenteel op twee manieren ingezameld; bij laagbouw gebeurt dit via een kliko die de bewoners thuis hebben staan en bij complexen tot vier woonlagen zijn er draagbare afvalemmers van 40 liter beschikbaar.

Container

Nu zijn er een aantal extra manieren verzonnen. Zo werd vorig jaar zomer bijvoorbeeld gezegd dat er op korte termijn op verschillende plekken, nabij hoogbouw en ook waar genoeg ruimte is, cocons, oftewel containers, speciaal voor gfe zouden komen.

Nu is bekend dat er ongeveer 110 van deze afvalbakken na de zomer van 2025 worden verspreid over de stad. Het gaat vooralsnog om een proef. “Het streven is om dit inzamelmiddel in de toekomst (in de daarvoor geschikte gebieden) in de rest van de stad in te zetten”, schrijft het college.

Binnenstad

In de historische binnenstad heeft de gemeente momenteel geen geschikt systeem om het gfe-afval in te zamelen. “De reden hiervoor is de beperkte inzamelmogelijkheden door onder andere aslastbeperking, beperkte inpandige ruimte van bewoners en de verwachte lage respons.”

Een mogelijke oplossing hiervoor zou inzameling aan huis zijn. Bewoners bewaren het afval dan achter de voordeur en maken vervolgens een afspraak om het op te laten halen.

“De inzameldienst komt met een klein licht elektrisch voertuig het afval en de grondstoffen aan de voordeur ophalen en brengt het naar een inzamelhub op het water. Bewoners kunnen ook zelf hun afval en grondstoffen naar de de inzamelhub brengen.”

Vermaler

Bij een nog te bouwen wijk kan er rekening worden gehouden met dit probleem. Zo wordt bijvoorbeeld in het Beurskwartier een proef gedaan met voedselvermalers die in keukens worden ingebouwd.

“Hier kunnen gebruikers hun restanten gfe inwerpen. De restanten worden vermalen en met water via een daarvoor bedoeld buizenstelsel afgevoerd naar een scheidingsinstallatie.”