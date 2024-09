Sportondernemers in Utrecht vrezen de klap van btw-verhoging

Cultuur, media, boeken, sport en horeca. De aangekondigde verhoging van btw heeft voor veel mensen gevolgen. Leuke dingen in de vrije tijd gaan waarschijnlijk extra geld kosten. De komende maanden gaat DUIC de verschillende sectoren af. Hoe kijkt Utrecht naar de verwachte verhoging van 9 naar 21 procent btw? We trappen af met sport.

Voor 50 euro kunnen Utrechters onbeperkt komen sporten bij Tigers Gym. Van dat bedrag is 4,13 belasting over de toegevoegde waarde (btw), wat in dit geval neerkomt op negen procent. Dit is een belasting die de overheid rekent op de verkoop van producten en diensten. De consument betaalt deze belasting aan de ondernemer, die het vervolgens afdraagt aan de fiscus. De overheid kan dat geld dan weer gebruiken. In Nederland zijn verschillende btw-tarieven, de standaard is 21 procent. Maar er zijn ook producten en diensten waarbij maar 9 procent betaald hoeft te worden, of zelfs helemaal geen btw. Commerciële sportaanbieders brengen op dit moment nog 9 procent in rekening, maar het huidige kabinet wil dit verhogen naar 21 procent. Als Tigers Gym deze verhoging doorvoert, dan betaalt men straks 55,50 euro per maand.

Ook minderbedeelden moeten kunnen sporten

Het is deze btw-verhoging die verschillende sportaanbieders vrezen. Daan Kortland is eigenaar van The Colosseum Gym in Overvecht. Hier sporten jongeren uit wijk, topvechters en mensen uit alle lagen van de samenleving samen. Kortland: “Tijdens de coronaperiode hebben we het flink voor de kiezen gehad. Mensen konden toen lang niet sporten en dat zagen wij ook terug in het aantal leden. We hoopten dat iedereen terug zou komen na de coronaperiode, maar dat is lang niet zo. Nu we dus bezig zijn om het aantal leden op te krikken krijgen we het volgende voor de kiezen; de btw-verhoging.”

Kortland vertelt verder: “We zetten ons in voor een gezonde samenleving, we doen er alles aan om Utrecht in beweging te krijgen. Daarnaast zitten we ook nog eens in Overvecht, ook de minderbedeelden moeten bij ons gewoon kunnen sporten. Door het verhogen van het btw-tarief wordt dat juist minder aantrekkelijk.”

De eerste Krav Maga-instructeur van Nederland, Synthia Stoffer, is oprichter van Reflex aan de Kaatstraat. Een andere plek waar Utrechters terecht kunnen voor vechtsport. “Geen goed nieuws”, zegt ze meteen als we over de btw-verhoging beginnen. “Sporten draagt bij de aan een goede gezondheid, dat willen we toch allemaal. Door het verhogen van de btw wordt sporten voor minder mensen toegankelijk.”

‘Een van de domste acties ooit’

Weer terug naar Tigers Gym. Eigenaar Ingmar Creutzburg noemt de btw-verhoging een van de ‘domste’ acties ooit. “Er zijn de laatste tijd stapels rapporten verschenen waarin te lezen is dat de mentale gezondheid van mensen achteruit holt. Juist door structureel te sporten – en kickboxen bij uitstek – is een uitstekend middel om dat terug te dringen. De btw op sport zou zelfs nog verder verlaagd moeten worden.”

Creutzberg geeft ook clinics, sociale projecten: “Ik heb vorige week nog een boksles gegeven in een verzorgingstehuis, tientallen ouderen deden mee waarvan de oudste 99 jaar. Het is belangrijk dat we allemaal in beweging blijven.” Creutzburg vertelt dat hij de contributie zo laag mogelijk houdt, om de sport toegankelijk te maken. “Maar alsnog zie ik dat het voor sommigen al moeilijk is. Ik geef dan ook tientallen bokshandschoenen of scheenbeschermers weg aan leden die het moeilijker kunnen betalen.”

Het verhoogde btw-tarief gaat alleen gelden voor sportondernemingen. De contributie voor sportverenigingen zijn vrijgesteld van btw, omdat verenigingen geen winstoogmerk hebben. Toch is het niet zo dat verenigingen daarom geen problemen hebben met de btw-verhoging. Sabine Scheepstra is voorzitter van hockeyclub UNO. Zij merkt dat veel zaken rondom sporten sowieso duurder zijn geworden.

‘Sporten moet altijd financieel toegankelijk blijven’

“Wij hebben als missie juist het breed toegankelijk maken van de hockeysport. In onze begroting hebben we ook een extra pot opgenomen voor mensen die de contributie niet kunnen betalen. Dat betekent onder de streep natuurlijk wel dat andere leden daar indirect aan meebetalen. Natuurlijk werken we ook met de U-pas en met fondsen om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. Wij zien onder onze leden echt voorbeelden van mensen die moeite hebben met alle kosten.”

Scheepstra benadrukt bovendien dat het bij sporten niet alleen om gezondheidswinst gaat: “Bij een teamsport als hockey leren kinderen ook samenwerken en organiseren. Sporten moet altijd financieel toegankelijk blijven, en daarvoor moeten sportaanbieders ook financieel gezond kunnen zijn.”

Waarom?

De btw-verhoging was al opgenomen in het hoofdlijnenakkoord en werd recent ook nog eens bevestigd in het regeerakkoord. Toch rijst dan de vraag, waarom zou de btw op sport eigenlijk omhooggaan? Het antwoord is eigenlijk vrij simpel, een hoger btw-tarief moet zorgen voor meer inkomsten. Die inkomsten kan de overheid weer ergens anders uitgeven. Ook zijn er onderzoeken geweest waaruit blijkt dat een lager btw-tarief een ‘ondoelmatig instrument is voor inkomensondersteuning’.

Met andere woorden, huishoudens met lagere inkomens geven nu al minder uit aan sport. Een verlaagd btw-tarief is dus vooral goed voor huishoudens met een hoger inkomen. De btw-vrijstelling blijft wel gewoon bestaan voor sportverenigingen.

‘Soms moeten er pijnlijke besluiten genomen worden’ stelde PVV-leider Wilders al eerder. Toch spreken andere partijen dit weer tegen. ‘Een boete voor bewegen’, zei Rob Jetten van D66. Ook in de Utrechtse raad maakt D66 zich zorgen. Raadslid Nadia Stylianou: “Het knelt nu al bij lokale sportondernemers, zo’n btw-verhoging gaat iedereen direct in de prijzen voelen. Als gemeente is het lastig om hier iets in te betekenen, maar we moeten ons wel uitspreken. Hoeveel extra rapporten moeten er niet nog komen om aan te tonen dat bewegen een noodzaak is. Het kabinet laat sporten nu links liggen.”

Wethouder Eva Oosters benadrukt ook het belang van betaalbaar sporten: “De geplande BTW-verhoging op sport vind ik een zorgwekkende ontwikkeling. Daarmee maak je sport minder toegankelijk en duurder voor veel Utrechters. Sport is geen luxe, maar vormt de basis voor een gezond leven en een verbonden samenleving. Het is cruciaal dat sporten en bewegen voor iedereen betaalbaar blijft. Als gemeente zetten we ons in om ervoor te zorgen dat sportvoorzieningen voor alle Utrechters toegankelijk blijven, met extra aandacht voor mensen met een laag inkomen. We blijven dit actief agenderen bij het Rijk en pleiten voor investeringen die sport betaalbaar en bereikbaar houden voor iedereen.”