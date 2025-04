Stadsbelang Utrecht: FC Utrecht-supporters geweerd bij festiviteiten tijdens Koningsnacht

FC Utrecht-supporters zouden tijdens Koningsnacht geweerd zijn bij festiviteiten in de stad omdat zij kleding van de club droegen. Dat stelt althans Stadsbelang Utrecht, die het college om opheldering heeft gevraagd en van discriminatie spreekt.



Vrijdag werd Koningsnacht gevierd in Utrecht en tegelijkertijd verzekerde FC Utrecht zich van Europees voetbal door te winnen van RKC Waalwijk. In de stad waren dan ook veel mensen die een FC Utrecht-shirt droegen.

“Stadsbelang Utrecht is geschokt door de manier waarop FC Utrecht-supporters wederom collectief worden weggezet als een probleem”, schrijft de partij. “Wat een feestelijke avond zou moeten zijn vanwege de zekere plaatsing voor Europees voetbal, ontaardde in de zoveelste uiting van discriminatie naar fans. Dit terwijl de relatie tussen de gemeente, en specifiek de burgemeester, en FC Utrecht-fans al op een historisch dieptepunt ligt.”

Stadsbelang heeft schriftelijke vragen ingediend. De partij wil onder meer weten welke rol het college heeft gespeeld en waarom de gemeente zich nog niet heeft uitgesproken. “Vindt het college dat sommige groepen Utrechters minder bescherming verdienen dan anderen?”

Excuses

Daarnaast heeft het college zich volgens Stadsbelang Utrecht niet goed voorbereid op een eventuele overwinning van FC Utrecht. “Was het niet handiger geweest om hier wel op te anticiperen, zodat wat zich heeft voorgevallen tijdens Koningsnacht voorkomen had kunnen worden?”

Tot slot wil de partij weten of er excuses gemaakt gaan worden. “Welke stappen gaat het college ondernemen om dit beleid per direct recht te zetten en excuses aan te bieden aan de duizenden supporters die onterecht over één kam worden geschoren?”