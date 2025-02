Stadsbelang Utrecht kritisch op gemeente na dodelijk fietsongeluk op Draaiweg

Het ging dit weekend gruwelijk mis op de Draaiweg in Pijlsweerd. Een 24-jarige vrouw kwam om het leven nadat ze werd geschept door een taxi. Omwonenden klaagden al langer over de verkeersveiligheid in de buurt, maar ingrijpen bleef uit. Stadsbelang Utrecht is dan ook kritisch op de gemeente en stelt schriftelijke vragen.

Het is zaterdagochtend 1 februari 01.40 uur wanneer een fietser de rijbaan van de Draaiweg oversteekt. Ze wordt aangereden door een zwarte taxi die op dat moment een andere automobilist inhaalt. Hulpdiensten rukken massaal uit, maar hulp mag niet baten. De vrouw bezwijkt ter plekke aan haar verwondingen.

Al langer zorgen

Zorgen over de verkeersveiligheid in de buurt spelen al langer. In 2023 stelde Stadsbelang Utrecht daarover schriftelijke vragen aan de gemeente. Volgens de politieke partij zien omwonenden geregeld (bijna) aanrijdingen, fietsers die uitwijken of plat op hun gezicht gaan en voetgangers die niet durven over te steken. Toch zag het college op dat moment geen aanleiding om ingrijpende maatregelen te nemen.

Het fatale ongeluk dit weekend doet de discussie opnieuw oplaaien. “Dit afschuwelijke incident onderstreept opnieuw de noodzaak om kritisch te kijken naar de verkeersveiligheid op deze weg”, schrijft Stadsbelang in een tweede set schriftelijke vragen aan het college.

“Het is onacceptabel dat een bekende problematiek blijft voortbestaan zonder doeltreffend ingrijpen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de veiligheid van haar inwoners te waarborgen, en daarom is actie vereist.” De partij wil onder meer weten welke maatregelen het college op korte termijn overweegt om de verkeersveiligheid op de Draaiweg en omliggende wegen te verbeteren.