Staffhorst verwerkt ‘burgemeestersappels’ uit tuin Jan van Zanen tot aperitief

De laatste kweeappeloogst uit de tuin van oud-burgemeester van Utrecht Jan van Zanen is verwerkt tot aperitief. De drank die Staffhorst dit keer heeft gemaakt is een ‘Pommeau de Jean’.

De oogst ‘burgemeestersappels’ van 2019 werd een bijzondere, omdat het de laatste van de toenmalige burgemeester Jan van Zanen bleek. Hij vertrok naar Den Haag om daar de rol van burgemeester te vullen.

De pommeau is een Frans aperitief. Het is een distillaat van appels. Daarbij wordt appelsap gedaan, waardoor het alcoholpercentage uitkomt op 16 procent. Pommeau wordt veel gedronken in Normandië en Bretagne.

Eerbetoon

Voor de gelegenheid hebben stadsdichter Ingmar Heytze en Utrechtse kunstenaar Kees Wennekendonk beiden een verlaat eerbetoon voor de burgmeester gemaakt.

Mensen die belangstelling hebben voor een van de twintig flessen burgemeestersdrank, kunnen dat laten weten aan Staffhorst. Bij de fles pommeau komen ook een gedicht en een tekening.