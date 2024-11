Nabij de Moreelsehoek naast station Utrecht Centraal is zondagavond iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is nog bezig met het onderzoek naar de toedracht van het incident. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Het is ook niet bekend of er een verdachte is aangehouden.