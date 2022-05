Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Springweg vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

De Springweg is een stokoude straat en strekt van de Mariaplaats tot aan de Geertekerkhof. Oudere geschriften zouden hebben aangegeven dat de Springweg zelfs nog langer was dan die nu is. Hij zou al bij de Steenweg beginnen.

In een brief van 1283 wordt de straat voor het eerst bij naam genoemd. De brief spreekt over een hofstede en de erven van ene Henrici de Nussia in Sprincwica. In een tweede brief uit 1295 wordt de straat opnieuw genoemd, nu als Sprincwijc. Even later, in 1328 spreekt men plots van de Oude Sprincwyc. Dat zou volgens geschiedschrijver Van der Monde kunnen suggereren dat er ook een nieuwe Springweg zou moeten bestaan, maar daarvan is nooit doorslaggevend bewijs gevonden.

Huppel

Bij de oorsprong van de naam zou menig geschiedkundige stil hebben gestaan, maar een echte verklaring blijft uit. Wel wordt er een redelijke suggestie gedaan. Want, dat wijc is verbasterd tot weg, dat is volgens de meesten toch wel vrij zeker. Waar komt het stukje Spring dan vandaan? Sprinck staat uiteraard voor hetzelfde springen als wij kennen: huppelen.

Een origineel idee van de geschiedschrijver Van der Monde is dat de naam mogelijk zijn oorsprong vindt in de bestrating. Hoewel er van het soort bestrating geen aantekeningen zijn gemaakt, is het rond de dertiende eeuw aannemelijk geweest dat er kasseien op het wegdek lagen. Hobbelige stenen, waar je met een wagen overheen zou ‘springen’.

Karel V

Een bijzonder gebouw dat al bijna zo oud is als de Springweg, is het Duitse Huis. Eerst lag het Duitse Huis een tijdlang aan de Tolsteegsingel. In 1345 werd het hoofdkwartier van de Duitse Orde verplaatst naar de locatie aan de Springweg. Het was in 1540 dat Utrecht een bijzondere logé te gast kreeg: keizer Karel V.

In 1546 sliep Karel V in het Duitse Huis, samen met zijn zus Maria van Hongarije. Op deze historische plaats van Utrecht kwam later het Rijks Militair Hospitaal. Defensie zorgde echter slecht voor de middeleeuwse constructie. Krakers probeerden daarom in 1988 een deel van het gebouw te bezetten. In 1999 werd het huis als eerste Utrechtse vijfsterren accommodatie in gebruik genomen: Grand Hotel Karel V.